NBA: Miami torna a vincere con Fontecchio, show di Doncic contro Denver

Sette partite nella notte NBA: successo per gli Heat con 15 punti di Simone Fontecchio, tripla doppia mostruosa di Luka Doncic contro i Nuggets, Houston avanza a Ovest

Miami Heat di nuovo al successo, Fontecchio protagonista

Sette le partite disputate nella notte di regular season NBA. Torna al successo Miami, che reagisce alla sconfitta rimediata 24 ore prima contro Golden State superando i Sacramento Kings 130-117.

Decisivi i 25 punti di Bam Adebayo e i 22 di Norman Powell, ma ottimo contributo anche di Simone Fontecchio: il 30enne abruzzese chiude con 15 punti e 7 rimbalzi in 20 minuti, confermando un buon momento di forma.

Con questa vittoria, gli Heat salgono all’ottavo posto nella Eastern Conference, restando in scia a una top 5 non troppo distante.

Spurs frenati, Houston cresce con Sengun

Battuta d’arresto a Ovest per i San Antonio Spurs, che dopo tre vittorie consecutive cedono agli Houston Rockets 111-106.

Per Victor Wembanyama arrivano 14 punti e 10 rimbalzi, mentre Houston si affida ancora a un dominante Alperen Sengun, vicino alla tripla doppia con 20 punti, 13 rimbalzi e 9 assist.

I Rockets fanno così un passo avanti nella corsa alla terza posizione della Western Conference.

Doncic travolge Denver, Lakers vincono

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Denver Nuggets, che si arrendono ai Los Angeles Lakers 117-115.

Protagonista assoluto della serata è Luka Doncic, autore di una tripla doppia devastante: 38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

Buona prova anche per LeBron James, che chiude con 19 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, in un momento delicato per la sua corsa all’All Star Game.

Phoenix sorride, crollano Minnesota e Clippers

Vittoria importante per i Phoenix Suns, che superano Philadelphia 116-110 grazie ai 27 punti di Devin Booker, agganciando Minnesota al sesto posto a Ovest.

I Timberwolves, infatti, cadono contro gli Utah Jazz, sconfitti 127-122: serata da incorniciare per Keyonte George con 43 punti, mentre Jusuf Nurkic firma una tripla doppia da 16 punti, 18 rimbalzi e 10 assist.

Completano il quadro le nette vittorie di: