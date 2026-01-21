Europa League, Bologna e Roma in campo: la settima giornata live su Sky e NOW

Giovedì 22 gennaio spazio alla penultima giornata della league phase di UEFA Europa League: 18 partite in diretta, Diretta Gol e ampio studio pre e post gara
Europa League, si entra nel vivo della league phase
Torna protagonista il calcio europeo con la UEFA Europa League, tutta da seguire in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 gennaio va in scena la settima e penultima giornata della league phase, con 18 partite complessive distribuite tra il tardo pomeriggio e la prima serata.
Grande attenzione anche alla Diretta Gol, in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, per non perdere nessuna azione dai campi europei.
Bologna e Roma, le italiane in primo piano
Alle 18.45 riflettori puntati sul Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato al Dall’Ara contro gli scozzesi del Celtic. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con ampio spazio anche nella Diretta Gol.
In serata, alle 21.00, toccherà invece alla Roma, attesa all’Olimpico dallo Stoccarda, sempre in diretta sugli stessi canali principali.
Il programma completo delle partite delle 18.45
Alle 18.45 si giocano le prime sfide di giornata:
Bologna-Celtic
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi
Inviati Marco Nosotti e Filippo Benincampi – Diretta Gol Dario Massara
Fenerbahçe-Aston Villa
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
Telecronaca Daniele Barone – Diretta Gol Federico Zanon
Young Boys-Olympique Lione
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
Telecronaca Christian Giordano – Diretta Gol Matteo Marceddu
PAOK-Betis Siviglia
Sky Sport 255 e NOW
Telecronaca Giovanni Poggi – Diretta Gol Antonio Nucera
Viktoria Plzen-Porto
Sky Sport 256 e NOW
Telecronaca Alessandro Sugoni – Diretta Gol Federico Botti
Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW):
Feyenoord-Sturm Graz, Malmoe-Stella Rossa, Friburgo-Maccabi Tel Aviv, Brann-Midtjylland.
Il programma completo delle partite delle 21.00
Alle 21.00 spazio al secondo blocco di gare:
Roma-Stoccarda
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti
Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante – Diretta Gol Riccardo Gentile
Braga-Nottingham Forest
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
Telecronaca Nicolò Ramella – Diretta Gol Matteo Marceddu
Celta Vigo-Lille
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
Telecronaca Davide Polizzi – Diretta Gol Antonio Nucera
Nizza-Go Ahead Eagles
Sky Sport 255 e NOW
Telecronaca Fabrizio Redaelli – Diretta Gol Federico Zanon
Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW):
Utrech-Genk, Salisburgo-Basilea, Ferencváros-Panathinaikos, Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest, Rangers-Ludogorets.
Studi e approfondimenti
Ampio spazio anche all’analisi e ai commenti:
Studio Europa League (ore 18, 20 e 23)
Con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
News e aggiornamenti con Vittoria Orlando
After Party – Best of Europe (ore 23.30)
Con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
Goleador Europa (ore 00.00)
Tutti i gol della serata con Martina Quaranta