Europa League, Bologna e Roma in campo: la settima giornata live su Sky e NOW

Giovedì 22 gennaio spazio alla penultima giornata della league phase di UEFA Europa League: 18 partite in diretta, Diretta Gol e ampio studio pre e post gara

Europa League, si entra nel vivo della league phase

Torna protagonista il calcio europeo con la UEFA Europa League, tutta da seguire in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 gennaio va in scena la settima e penultima giornata della league phase, con 18 partite complessive distribuite tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Grande attenzione anche alla Diretta Gol, in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, per non perdere nessuna azione dai campi europei.

Bologna e Roma, le italiane in primo piano

Alle 18.45 riflettori puntati sul Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato al Dall’Ara contro gli scozzesi del Celtic. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con ampio spazio anche nella Diretta Gol.

In serata, alle 21.00, toccherà invece alla Roma, attesa all’Olimpico dallo Stoccarda, sempre in diretta sugli stessi canali principali.

Il programma completo delle partite delle 18.45

Alle 18.45 si giocano le prime sfide di giornata:

Bologna-Celtic

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi

Inviati Marco Nosotti e Filippo Benincampi – Diretta Gol Dario Massara

Fenerbahçe-Aston Villa

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Daniele Barone – Diretta Gol Federico Zanon

Young Boys-Olympique Lione

Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Christian Giordano – Diretta Gol Matteo Marceddu

PAOK-Betis Siviglia

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Giovanni Poggi – Diretta Gol Antonio Nucera

Viktoria Plzen-Porto

Sky Sport 256 e NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni – Diretta Gol Federico Botti

Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW):

Feyenoord-Sturm Graz, Malmoe-Stella Rossa, Friburgo-Maccabi Tel Aviv, Brann-Midtjylland.

Il programma completo delle partite delle 21.00

Alle 21.00 spazio al secondo blocco di gare:

Roma-Stoccarda

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti

Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante – Diretta Gol Riccardo Gentile

Braga-Nottingham Forest

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Nicolò Ramella – Diretta Gol Matteo Marceddu

Celta Vigo-Lille

Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Davide Polizzi – Diretta Gol Antonio Nucera

Nizza-Go Ahead Eagles

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Fabrizio Redaelli – Diretta Gol Federico Zanon

Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW):

Utrech-Genk, Salisburgo-Basilea, Ferencváros-Panathinaikos, Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest, Rangers-Ludogorets.

Studi e approfondimenti

Ampio spazio anche all’analisi e ai commenti: