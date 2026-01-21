Sportface TVOriginals
Europa League, Bologna e Roma in campo: la settima giornata live su Sky e NOW

Redazione
-
CALCIO Serie A AS Roma vs Parma Calcio
Giampiero Gasperini head coach of AS Roma during the match of 9th day of the Serie A Championship between A.S. Roma and Parma Calcio at the Olimpico Stadium on Oct 29, 2025 in Rome, Italy. during AS Roma vs Parma Calcio, Italian soccer Serie A match in Rome, Italy, October 29 2025

Giovedì 22 gennaio spazio alla penultima giornata della league phase di UEFA Europa League: 18 partite in diretta, Diretta Gol e ampio studio pre e post gara

Europa League, si entra nel vivo della league phase

Torna protagonista il calcio europeo con la UEFA Europa League, tutta da seguire in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 gennaio va in scena la settima e penultima giornata della league phase, con 18 partite complessive distribuite tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Grande attenzione anche alla Diretta Gol, in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, per non perdere nessuna azione dai campi europei.

Bologna e Roma, le italiane in primo piano

Alle 18.45 riflettori puntati sul Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato al Dall’Ara contro gli scozzesi del Celtic. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con ampio spazio anche nella Diretta Gol.

In serata, alle 21.00, toccherà invece alla Roma, attesa all’Olimpico dallo Stoccarda, sempre in diretta sugli stessi canali principali.

Il programma completo delle partite delle 18.45

Alle 18.45 si giocano le prime sfide di giornata:

  • Bologna-Celtic
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
    Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi
    Inviati Marco Nosotti e Filippo Benincampi – Diretta Gol Dario Massara

  • Fenerbahçe-Aston Villa
    Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
    Telecronaca Daniele Barone – Diretta Gol Federico Zanon

  • Young Boys-Olympique Lione
    Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
    Telecronaca Christian Giordano – Diretta Gol Matteo Marceddu

  • PAOK-Betis Siviglia
    Sky Sport 255 e NOW
    Telecronaca Giovanni Poggi – Diretta Gol Antonio Nucera

  • Viktoria Plzen-Porto
    Sky Sport 256 e NOW
    Telecronaca Alessandro Sugoni – Diretta Gol Federico Botti

Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW):
Feyenoord-Sturm Graz, Malmoe-Stella Rossa, Friburgo-Maccabi Tel Aviv, Brann-Midtjylland.

Il programma completo delle partite delle 21.00

Alle 21.00 spazio al secondo blocco di gare:

  • Roma-Stoccarda
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
    Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti
    Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante – Diretta Gol Riccardo Gentile

  • Braga-Nottingham Forest
    Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
    Telecronaca Nicolò Ramella – Diretta Gol Matteo Marceddu

  • Celta Vigo-Lille
    Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
    Telecronaca Davide Polizzi – Diretta Gol Antonio Nucera

  • Nizza-Go Ahead Eagles
    Sky Sport 255 e NOW
    Telecronaca Fabrizio Redaelli – Diretta Gol Federico Zanon

Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW):
Utrech-Genk, Salisburgo-Basilea, Ferencváros-Panathinaikos, Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest, Rangers-Ludogorets.

Studi e approfondimenti

Ampio spazio anche all’analisi e ai commenti:

  • Studio Europa League (ore 18, 20 e 23)
    Con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
    News e aggiornamenti con Vittoria Orlando

  • After Party – Best of Europe (ore 23.30)
    Con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside

  • Goleador Europa (ore 00.00)
    Tutti i gol della serata con Martina Quaranta

