Rally, FIA ERC 2026: ACI Team Italia al via in Andalusia con tre equipaggi

Il Campionato Europeo FIA ERC 2026 prende ufficialmente il via questo fine settimana con la disputa del Rally di Andalusia – Sierra Morena.
Rally, Campionato Europeo: l’Italia avrà tre equipaggi
Sugli asfalti iberici di Córdoba, dal 17 al 19 aprile, la Nazionale ACI Team Italia si presenta ai nastri di partenza del Campionato Europeo FIA ERC 2026 con tre giovani equipaggi, pronti a misurarsi lungo un tracciato che prevede tredici prove speciali per un totale di quasi 204 chilometri cronometrati.
L’appuntamento spagnolo costituisce la prima delle 7 tappe del calendario continentale, il quale includerà a luglio anche la frazione italiana di Roma Capitale.
Mabellini punta alla vittoria
Nella categoria di vertice, le aspettative tricolori sono riposte in Andrea Mabellini e Virginia Lenzi.
Dopo aver conteso il primo posto della classifica fino alle battute conclusive della passata stagione, il pilota bresciano affronta il nuovo anno con un pacchetto tecnico fatto in Italia.
L’equipaggio competerà infatti a bordo della debuttante Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, gestita dal team FPF Sport e dotata di coperture Pirelli. Per tornare a vincere però serviranno velocità e costanza, fondamentali per affrontare al meglio il percorso iberico che alterna settori veloci a tratti maggiormente tecnici.
Rally, largo ai giovani italiani
Per quanto concerne la classe ERC4, dedicata ai veicoli a due ruote motrici, la federazione schiera due formazioni.
Francesco Dei Ceci, classe 2004 e vicecampione italiano junior uscente, affronta il suo secondo anno europeo affiancato dall’esperto navigatore Danilo Fappani. Il pilota campano guiderà una Lancia Ypsilon HF Rally4.
A completare lo schieramento è il diciannovenne Valentino Ledda, al debutto assoluto nel contesto europeo. Insieme al copilota Marco Demontis, con cui forma un binomio interamente sardo.
Ledda è chiamato a una prova di apprendimento ultraveloce. Per il pilota isolano si tratterà della prima esperienza in assoluto su una vettura a trazione anteriore con assetto da asfalto. L’equipaggio avrà a disposizione una Opel Corsa Rally4 fornita dalla struttura Delta Rally, anch’essa equipaggiata con pneumatici Pirelli. Obiettivo primario del team non solo sognare la vittoria, ma anche acquisire chilometraggio ed esperienza in campo internazionale.