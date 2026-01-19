Il Mondiale Rally torna su Sky: dal 22 gennaio via al WRC 2026 con il Rally Monte-Carlo

Tutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con lo storico Monte-Carlo

Il FIA World Rally Championship 2026 torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 22 gennaio riparte nella Casa dello Sport la massima competizione mondiale di rally, che accompagnerà gli appassionati per tutta la stagione con 14 appuntamenti tra Europa, Asia, Africa e Sud America.

L’apertura del campionato è affidata alla 94ª edizione del Rally Monte-Carlo, uno degli eventi più iconici del motorsport internazionale, con otto Stage trasmessi in diretta sui canali Sky Sport.

Rally Monte-Carlo, programma e dirette TV

Il weekend inaugurale scatterà giovedì 22 gennaio con la prima prova speciale in programma alle ore 16 su Sky Sport Arena, seguita dalla suggestiva tappa serale delle 20.30, trasmessa su Sky Sport F1.

Venerdì si torna in azione alle 18 con la terza TV Stage, mentre il sabato offrirà una giornata intensa: partenza alle 8.30 con la quarta speciale, nuovo appuntamento alle 12.30 e chiusura alle 18.30 con la sesta TV Stage sul tracciato che ospita il Gran Premio di Formula 1 del Principato, in diretta su Sky Sport Max.

Il gran finale è in programma domenica 25 gennaio: alle 9.30 la settima TV Stage e alle 13 la Powerstage conclusiva, che attraverserà i celebri tornanti del Col de Turini, sempre su Sky Sport Arena.

I protagonisti del WRC 2026

Grande attesa per il campione del mondo piloti 2025 Sébastien Ogier, chiamato a difendere il titolo con la Toyota, che schiera anche Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e la novità Oliver Solberg, con l’obiettivo di conquistare il sesto successo consecutivo tra i costruttori.

Ambizioni di vertice anche per la Hyundai, che affida le sue vetture a Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, con una terza macchina condivisa tra Hayden Paddon, Esapekka Lappi e Dani Sordo. Line-up completamente irlandese, invece, per il team Ford M-Sport, con la conferma di Joshua McErlean e l’arrivo di Jon Armstrong.

La copertura Sky Sport

A raccontare ogni sfida contro il tempo sarà la squadra editoriale di Sky Sport, con il commento di Rosario Triolo e Lucio Rizzica, affiancati dalle analisi tecniche di Andrea Crugnola, Dario D’Esposito e Gabriele Cogni.

Durante tutta la stagione non mancheranno aggiornamenti, approfondimenti e news su Sky Sport 24, su SkySport.it, nella sezione premium Sky Sport Insider e sui canali social ufficiali Sky Sport.

Il Rally Monte-Carlo in diretta su Sky Sport e NOW

Giovedì 22 gennaio

Ore 16: TV Live Stage 1 – Sky Sport Arena

Ore 20.30: TV Live Stage 2 – Sky Sport F1

Venerdì 23 gennaio

Ore 18: TV Live Stage 3 – Sky Sport Arena

Sabato 24 gennaio

Ore 8.30: TV Live Stage 4 – Sky Sport Arena

Ore 12.30: TV Live Stage 5 – Sky Sport Arena

Ore 18.30: TV Live Stage 6 – Sky Sport Max

Domenica 25 gennaio

Ore 9.30: TV Live Stage 7 – Sky Sport Arena

Ore 13: TV Live Stage 8 – Powerstage – Sky Sport Arena