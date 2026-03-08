World Boxing Futures Cup a Bangkok: Fabi vince all’esordio, Scalco eliminata

Prima giornata di gare alla Huamark Sport Arena: il pesarese dei 60 kg supera lo spagnolo Sánchez Herranz 5-0, la piemontese dei 54 kg cede alla pakistana Gyong Jon 0-5. Domani in gara Zonile, Cavallo e ancora Fabi.

È partita con risultati contrastanti la spedizione azzurra alla World Boxing Futures Cup 2026 di Bangkok, kermesse U19 valida anche come qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. Nella prima giornata di gare alla Huamark Sport Arena sono saliti sul ring un azzurro e un’azzurra, con esiti opposti.

Daniele Fabi ha aperto il proprio cammino nel migliore dei modi: nei trentaduesimi di finale dei 60 kg maschili ha superato con un netto 5-0 lo spagnolo Sánchez Herranz, guadagnandosi il passaggio al turno successivo. Al contrario, Serena Scalco non è riuscita a superare il primo ostacolo: nei sedicesimi dei 54 kg femminili, la pugile azzurra ha ceduto alla pakistana Gyong Jon per 0-5.

Domani tre azzurri sul ring

La seconda giornata, in programma lunedì 9 marzo, vedrà tre atleti italiani in gara. Le sessioni si disputano alle ore 5 e alle ore 11 italiane. Il programma degli azzurri prevede:

Trentaduesimi 55 kg M — Zonile vs Ghazwani (SA) — ore 5:00

Sedicesimi 65 kg M — Cavallo vs Orazberdiyev (TKM)/Wazir (EGY)

Sedicesimi 60 kg M — Fabi vs Rubin (SCO)

Il programma completo dei prossimi giorni

10 marzo

Sedicesimi 60 kg F — Perna vs Panizzutti (FRA)

Sedicesimi 48 kg F — Guglielmon vs Gunjan (IND)

Sedicesimi 50 kg M — Bouraouia vs Ayingono (GEQ)

12 marzo

Quarti 57 kg F — Reale vs Tursyngali (KAZ)/Azuma (JAP)

13 marzo

Semifinali 65 kg F — Zamana vs Freeman (AUS)

14 marzo

Semifinali 70 kg F — Scorrano vs Asanova (KGZ)

La squadra italiana al completo

Azzurre: Michela Guglielmon (48 kg), Serena Scalco (54 kg), Kesia Reale (57 kg), Rachele Perna (60 kg), Amelia Zamana (65 kg), Sara Scorrano (70 kg). Tecnici: Giulio Coletta, Simone Fiori, Daniela Valeri.

Azzurri: Imad Bouraouia (50 kg), Francesco Zonile (55 kg), Daniele Fabi (60 kg), Giuseppe Cavallo (65 kg). Tecnici: Franco Federici, Massimiliano Alota.

Team Leader: Walter Borghino.