Milan-Inter 1-0: decide Estupinan, corsa Scudetto riaperta?

Il Milan batte l‘Inter a San Siro e riapre la lotta Scudetto. Il passivo di sette punti in classifica resta pesante, ma il calendario dei nerazzurri permette ancora al Diavolo di sperare.

Milan-Inter, Estupinan manda il Diavolo a -7

Il Milan batte l’Inter di corto muso e riapre la lotta per lo Scudetto. Il Diavolo accorcia le distanze sui cugini, vincendo anche il Derby di ritorno dopo quello di andata. Ancora un KO negli scontri diretti per Chivu che ha battuto solo la Juventus in questo campionato tra le polemiche.

La partita comincia bene per il Milan che mette subito paura a Sommer. Modric approfitta di un errore in disimpegno del portiere svizzero e prova il sinistro da fuori, pallone di poco a lato. La prima vera occasione però arriva solo al 30’, con l’azione orchestrata da Esposito e Zielinski che libera Mkhitaryan. L’armeno s’invola verso Maignan, ma non riesce ad angolare il tiro.

Da quel momento lo spartito del match cambia. Fofana pesca Estupinan in area con un filtrante perfetto, Luis Henrique arriva in ritardo e l’esterno rossonero trafigge Sommer con un potente sinistro. È vantaggio per il Milan, che prende fiducia. La squadra di Allegri sfiora subito il raddoppio con Saelemaekers, imbeccato da Pulisic, il cui tiro finisce alto.

L’Inter prova a reagire ma sono i vane le conclusioni dal limite. Barella nel recupero del primo tempo calcia largo. Nella ripresa, l’Inter tenta il forcing con Barella che serve Zielinski, conclusione difficile respinta da Maignan. Reazione immediata del Milan con Pulisic che inventa e serve Leao, il portoghese in serata negativa non trova lo specchio. Poi, è il turno di Fofana da fuori, ma Sommer blocca in due tempi.

La più grande chance per i nerazzurri capita a Dimarco che spreca tutto solo in area complice anche un rimbalzo sfortunato.

Da quel momento il Milan si affida alle ripartenze. Fofana in verticale pesca Leao che non ne approfitta. Nonostante i cambi e il passaggio alla difesa a quattro di Chivu, l’Inter non vere occasioni, salvo una rete annullata a gioco fermo.

Inter, proteste con Doveri

Nel finale l’Inter si rende protagonista di due proteste. La prima è per la rete annullata a gioco fermo da Doversi. La palla entra in porta dopo il calcio d’angolo battuto da Dimarco ma l’arbitro aveva già interrotto il gioco.

Poco dopo è Ricci a scatenare l’ora dei nerazzurri. Il centrocampista ex Toro tocca la palla con il braccio in area di rigore. Per Doveri non c’è nulla, ma dal replay il braccio seppur largo va verso il pallone. Il VAR però non interviene, decisione molto al limite.

