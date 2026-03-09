Sport in tv oggi (lunedì 9 marzo): Tirreno-Adriatico, Serie A e NBA. Paralimpiadi Milano-Cortina in diretta

Il calendario completo degli eventi sportivi in tv e streaming di lunedì 9 marzo: spazio a ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, basket con Milano-Cantù e NBA, tennis da Indian Wells e la sesta giornata delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il calendario dello sport in tv di lunedì 9 marzo propone una giornata ricca di appuntamenti tra ciclismo, tennis, basket, calcio e sport invernali. In primo piano la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, oltre alla sesta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, trasmessa in diretta su Rai 2 e Rai Sport.

Spazio anche al tennis con Indian Wells, al basket NBA e Serie A, mentre in serata riflettori puntati sul calcio con Lazio-Sassuolo in Serie A e gli ottavi di FA Cup.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Di seguito il programma completo dello sport in tv e streaming di oggi, lunedì 9 marzo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (LUNEDÌ 9 MARZO)

01.00 – Basket, NBA: San Antonio Spurs-Houston Rockets – diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go e NOW

08.15 – Hockey su prato femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia-Austria – diretta streaming su Watch.Hockey

09.00 – Sport invernali, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: sesta giornata – diretta tv su Rai 2 (9.00-13.00) e Rai Sport HD (13.00-19.10); streaming su Rai Play

10.30 – Lotta, Europei Under 23: prima giornata – diretta streaming su UWW+

11.00 – Sci alpino, Mondiali Junior: seconda giornata (superG e team combined maschile) – diretta streaming su FIS TV

12.40 – Ciclismo, Tirreno-Adriatico: prima tappa – dalle 13.05 streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, Eurosport 2, HBO Max e DAZN; dalle 15.00 diretta tv su Rai 2

12.50 – Ciclismo, Parigi-Nizza: seconda tappa – dalle 15.10 streaming su Discovery+ e HBO Max, dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN

19.00 – Tennis, ATP Indian Wells: sedicesimi di finale (Sinner/Opelka vs Granollers/Zeballos) – diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

19.00 – Tennis, WTA Indian Wells: sedicesimi di finale (Errani/Paolini vs Xu/Yang) – diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; streaming su SuperTenniX, supertennis.tv, Sky Go e NOW

20.00 – Basket, Serie A: Olimpia Milano-Cantù – diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.30 – Calcio, FA Cup: West Ham-Brentford (ottavi di finale) – streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN

20.45 – Calcio, Serie A: Lazio-Sassuolo – diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 – Calcio, Liga: Espanyol-Oviedo – diretta streaming su DAZN