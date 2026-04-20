Pugilato, l’Italia alla World Boxing Cup in Brasile: 12 azzurri in gara a Foz do Iguaçu dal 20 al 26 aprile

Al Rafain Palace Hotel la prima tappa del torneo internazionale con 8 uomini e 4 donne della spedizione italiana. Oggi il Match Day 1 con Saraiello, Gemini, Baldassi, Malanga, Tumminello e Chime. Finalissime il 26 aprile

Foz do Iguaçu, in Brasile, è la sede della prima tappa della World Boxing Cup 2026, in programma dal 20 al 26 aprile al Rafain Palace Hotel. L’Italia si presenta con una spedizione di 8 atleti Elite maschili e 4 azzurre Elite femminili, guidati dallo staff tecnico capitanato dal DT Giovanni De Carolis e dal Responsabile Tecnico Clemente Russo.

Il programma dell’Italia oggi (Match Day 1 – 20 aprile)

Si comincia oggi con sei incontri degli azzurri:

Ore 17:30 (Italia) — Baldassi vs Mahammadalia (AZE) – 60 kg M – Sedicesimi – Ring B Ore 22:00 — Saraiello vs Surmeneli (TUR) – 70 kg F – Sedicesimi – Ring A Ore 22:15 — Gemini vs Cabrera (URU) – 75 kg F – Ottavi – Ring B Ore 00:15 (21/4) — Malanga vs Cebotari (MDA) – 75 kg M – Sedicesimi – Ring A Ore 00:30 (21/4) — Tumminello vs Elsharkawi (EGY) – 80 kg M – Sedicesimi – Ring A Ore 18:30 — Chime vs Marley (IRL) – 90 kg M – Ottavi – Ring B

Il programma dei prossimi giorni

21 aprile: Vassallo vs Nishinaka (JPN) – 51 kg F – Sedicesimi (sessione ore 16:00 italiane); Fiore vs Centurion (PAR) – 65 kg M – Sedicesimi (sessione ore 22:00) 22 aprile: Nicoli vs Yu Tian (CHN) – 60 kg F – Ottavi (sessione ore 22:00); Attrattivo vs Garboyan (ARM) – 50 kg M – Ottavi (sessione ore 22:00) 24 aprile: Guidi Rontani vs Yagi (JPN) – 75 kg M – Quarti (sessione ore 22:00); Caruso vs Sultanbek (KAZ) – 85 kg M – Quarti (sessione ore 16:00) 25 aprile: Semifinali 26 aprile: Finalissime

La squadra azzurra

Elite maschile: Salvatore Attrattivo (50 kg, Profighting Napoli Club), Michele Baldassi (60 kg, Fiamme Azzurre), Davide Fiore (65 kg, Boxe Fiore), Gianluigi Malanga (70 kg, Fiamme Azzurre), Gabriele Guidi Rontani (75 kg, Esercito), Gerlando Tumminello (80 kg, Fiamme Azzurre), Paolo Caruso (85 kg, Fiamme Oro), Dean Nwokedi Chime (90 kg, Padova Ring)

Elite femminile: Martina Vassallo (51 kg, Zeus Boxing Team), Rebecca Nicoli (60 kg, Fiamme Oro), Chiara Saraiello (70 kg, Sez. Giovanile Fiamme Oro), Melissa Gemini (75 kg, Fiamme Azzurre)

Staff tecnico: Giovanni De Carolis (DT), Clemente Russo (RT, dal 13/4), Giuseppe Perugino (tecnico, dal 13/4), Roberto Ciccotti (fisioterapista), Carmela Ignozza (medico, dal 18/4), Matteo Schiavone (team leader, dal 18/4)