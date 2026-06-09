World Boxing Cup 2026, seconda fase: gli italiani convocati in Cina

La seconda fase della World Boxing Cup 2026 riparte da Guiyang City, in Cina, dal 15 al 21 giugno: i convocati dell’Italia

Tutto si prepara in Cina per grandi giorni di boxe. Dopo il primo stage, la nazionale italiana è pronta a tornare sul ring per la seconda tappa della World Boxing Cup 2026. Dal 15 al 21 giugno, Guiyang City, in Cina appunto, ospiterà la competizione che vedrà protagonisti sette atleti azzurri convocati dal Direttore Tecnico Giovanni De Carolis.

La spedizione italiana si presenta con una formazione di talento e affamata di risultati. Per quanto riguarda gli uomini, scenderanno sul ring Michele Baldassi (60 kg), Davide Fiore (65 kg), Gianluigi Malanga (70 kg), Gabriele Guidi Rontani (75 kg) e Paolo Caruso (85 kg).

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Completano la rosa due atlete che vorranno dare battaglia: Martina Vassallo (51 kg) e Sirine Charaabi (54 kg), pronte a rappresentare l’eccellenza del pugilato femminile tricolore.

La World Boxing Cup verso la seconda tappa in Cina

A guidare la spedizione, oltre al DT De Carolis, ci sarà uno staff tecnico di assoluto livello: i coach Roberto Cammarelle e Giuseppe Perugino, il team leader Matteo Schiavone, il medico Carmela Ignozza e il fisioterapista Roberto Cicotti. Una squadra compatta, pronta ad affrontare le sfide che il torneo cinese riserverà.

La World Boxing Cup rappresenta un’occasione fondamentale per testare il valore degli azzurri in un contesto internazionale di alto profilo, in vista anche dei grandi obiettivi futuri.

Dopo l’esperienza del primo stage, gli atleti italiani arrivano in Cina con maggiore consapevolezza e determinazione. Il ring di Guiyang City sarà il teatro dove misurare i progressi del movimento pugilistico italiano, con l’obiettivo di conquistare risultati di prestigio.