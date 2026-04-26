World Boxing Cup 2026, oggi le finali a Foz do Iguaçu: Italia già a medaglia con due bronzi

Dopo le semifinali del 25 aprile, la giornata conclusiva assegna i titoli: azzurri fuori dalle finali ma protagonisti con Guidi Rontani e Chime sul podio

Si chiude oggi, domenica 26 aprile, la prima tappa della World Boxing Cup 2026 a Foz do Iguaçu, in Brasile. Sul ring del Rafain Palace Hotel è il giorno delle finalissime, che assegneranno i titoli della competizione.

L’Italia non sarà protagonista negli atti conclusivi, ma può comunque archiviare la trasferta con un bilancio positivo grazie alle due medaglie di bronzo conquistate nella giornata di ieri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il bilancio azzurro: due bronzi e segnali incoraggianti

A salire sul podio sono stati Gabriele Guidi Rontani nei 75 kg e Dean Chime nei 90 kg, fermati in semifinale rispettivamente dall’azero Jafarov e dal brasiliano Isaias.

Due risultati che rappresentano comunque un buon segnale per il movimento azzurro, considerando il livello internazionale della competizione e il percorso costruito dai due pugili nelle fasi precedenti.

Il cammino verso le semifinali

Guidi Rontani aveva conquistato l’accesso al penultimo atto grazie a una prova convincente contro il giapponese Yagi, superato con un netto 5-0.

Percorso solido anche per Chime, capace di imporsi nei quarti contro l’irlandese Marley (4-1) prima di arrendersi in semifinale davanti al padrone di casa Isaias.

Finali al via: si assegnano i titoli della prima tappa

La giornata odierna è interamente dedicata alle finali, con i migliori pugili delle varie categorie pronti a contendersi le medaglie d’oro.

Si chiude così una settimana intensa di gare, iniziata con i sorteggi del 19 aprile e proseguita con la fase preliminare fino alle semifinali del 25.

Uno sguardo avanti per gli azzurri

Per la Nazionale italiana, guidata dallo staff tecnico composto da Giovanni De Carolis e Clemente Russo, resta la consapevolezza di aver centrato due podi e di aver raccolto indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Il lavoro ora proseguirà con l’obiettivo di trasformare questi piazzamenti in risultati ancora più importanti nelle prossime tappe del circuito.