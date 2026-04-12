Tyson Fury torna e sfida Joshua: “Facciamo la battaglia d’Inghilterra”

Il britannico rientra dopo 15 mesi di stop, batte Makhmudov ai punti e chiama subito il grande rivale Anthony Joshua.
Vittoria al rientro dopo 15 mesi
Tyson Fury è tornato sul ring con una vittoria convincente. L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha superato Arslanbek Makhmudov per decisione unanime dopo dodici riprese al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, davanti a un pubblico tutto dalla sua parte.
Per il 37enne britannico si tratta della 35ª vittoria in carriera, a fronte di 2 sconfitte e 1 pareggio, un risultato che conferma la sua competitività ai massimi livelli nonostante un’assenza di 15 mesi dal ring.
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Il ritorno dopo il ritiro e le sconfitte con Usyk
Fury aveva annunciato il ritiro nel dicembre 2024, dopo aver subito la seconda sconfitta contro Oleksandr Usyk. A gennaio, però, il campione britannico aveva comunicato la volontà di tornare a combattere, presentandosi in ottima forma nel match londinese.
La sfida ad Anthony Joshua
Subito dopo il successo, Fury ha preso il microfono per lanciare una sfida diretta al grande rivale Anthony Joshua:
“Adesso voglio offrirvi l’incontro che tutti aspettate. Voglio te, AJ, Anthony Joshua. Diamo agli appassionati di boxe quello che desiderano: la battaglia d’Inghilterra. Ti sfido ad affrontarmi nel mio prossimo incontro”.
Un eventuale match tra Fury e Joshua rappresenterebbe uno degli eventi più attesi della boxe mondiale, un derby britannico capace di catalizzare l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.