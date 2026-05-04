Boxe, al via a Gallipoli il Trofeo «Ring dei 2 Mari»: azzurrine U17 e Polonia protagoniste fino al 6 maggio

La città salentina ospita tre giorni di pugilato femminile giovanile nel torneo Round Robin organizzato dalla FPI con la Beboxe Copertino: incontri in diretta su WEBtvBea dalle 17.

Gallipoli, perla del Salento, apre le porte alla boxe femminile giovanile. Da oggi, lunedì 4 maggio, fino a mercoledì 6 maggio, la splendida città pugliese ospita il Trofeo Round Robin «Il Ring dei 2 Mari», tre giorni di pugilato che vedono protagoniste le nazionali femminili Under 17 di Italia e Polonia. L’evento è organizzato dalla FPI in collaborazione con la Beboxe Copertino e si inserisce nel percorso di raduno già avviato dalle azzurrine nei giorni scorsi nella stessa città salentina.

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Le 17 azzurrine in gara

A rappresentare i colori italiani sono le stesse atlete convocate dal Responsabile Tecnico Giulio Coletta e dalla tecnica Francesca Grubissich: 17 pugili distribuite su undici categorie di peso, dalle Fiamme Oro alle società di club di tutta Italia.

46 kg — Vittoria Milani (Life Center, LZ) e Serena Barbato (Gladiator Giugliano, CP); 48 kg — Annalisa Palumbo (Boxe Palumbo, PL) e Matilde Bertolone (Biella Boxe, PM); 50 kg — Jennifer Tartaglione (Sez. Giovanile Fiamme Oro, GS) e Letizia Stango (A.P. Foggiana Team Di Corcia Pompilio, PL); 52 kg — Aurora Turrin (Boxe Latina, LZ); 54 kg — Eleonora Dattolico (Boxe Modugno, PL) e Melissa Cavaliere (Alfonso Taralli, PL); 57 kg — Morena Stifani (BeBoxe Copertino, PL); 60 kg — Giulia Galesi (Boxe Pulimeno, TS) e Sofia Santonastaso (Sez. Giovanile Fiamme Oro, GS); 63 kg — Mira Amadori (MMA Atletica, LB); 66 kg — Gaia Caldarella (Dugo Boxe, SC) e Emma D’Amato (Accademia della Boxe, PM); 70 kg — Ginevra Russo (Harmony, TS) e Monica Falcetta (Boxe Palumbo, PL).

Dove seguire il torneo in diretta

Tutti gli incontri delle tre giornate — con inizio fissato alle ore 17:00 — saranno trasmessi in diretta sul canale WEBtvBea.