Trofeo delle Aquile 2026, a Lignano Sabbiadoro il confronto tra le Nazionali U15

Dal 24 al 26 aprile il Bella Italia EFA Village ospita la kermesse internazionale organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana con Italia, Croazia, Estonia e Ungheria protagoniste.
Sarà il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro a ospitare, dal 24 al 26 aprile 2026, la nuova edizione del Trofeo delle Aquile, manifestazione internazionale dedicata al pugilato olimpico giovanile. L’evento, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale FPI Friuli Venezia Giulia, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il panorama europeo Under 15.
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La competizione vedrà confrontarsi quattro selezioni nazionali giovanili di alto livello: Italia, Croazia, Estonia e Ungheria. Gli incontri si svolgeranno secondo la formula del Round Robin, che consente a tutte le squadre partecipanti di affrontarsi in un programma di sfide dirette particolarmente utile per la crescita tecnica degli atleti.
Una vetrina internazionale per i giovani talenti
Il Trofeo delle Aquile si conferma un’importante occasione di confronto internazionale per i migliori prospetti del pugilato europeo giovanile, offrendo agli atleti un contesto competitivo di qualità e un banco di prova significativo nel percorso di sviluppo sportivo.
Le gare si terranno presso la struttura del Bella Italia EFA Village, in viale Centrale 29, con inizio fissato alle ore 16:00 nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile.