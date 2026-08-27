Basket, qualificazioni Mondiali 2027: domani Bosnia-Italia su Sky e NOW, oggi due sfide in diretta

Riparte il cammino degli azzurri verso Qatar 2027: venerdì 28 agosto alle 20 la trasferta contro la Bosnia su Sky Sport Basket. Oggi spazio a Croazia-Lettonia e Francia-Slovenia, lunedì l’Italia affronterà la Serbia.

Riparte il cammino dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027 in Qatar. Gli azzurri saranno impegnati domani, venerdì 28 agosto alle 20, contro la Bosnia, nella prima sfida della seconda fase delle qualificazioni, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

La programmazione dedicata alle qualificazioni mondiali parte però già oggi, giovedì 27 agosto, con due incontri degli altri gironi: Croazia-Lettonia e Francia-Slovenia.

Domani Bosnia-Italia alle 20

Il primo appuntamento degli azzurri è fissato per venerdì alle 20 contro la Bosnia.

Su Sky Sport Basket il collegamento inizierà già alle 19.30 con il prepartita affidato a Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Davide Pessina.

La telecronaca di Bosnia-Italia sarà di Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina. Al termine, dalle 22, spazio al postpartita con analisi e approfondimenti.

Lunedì seconda sfida contro la Serbia

Il percorso dell’Italia proseguirà lunedì 31 agosto alle 19.30 con la partita contro la Serbia, ancora su Sky Sport Basket e NOW.

Il prepartita scatterà alle 19 con Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa, mentre Gaia Accoto seguirà la partita come inviata a Pesaro.

Al microfono ci saranno nuovamente Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Il postpartita è previsto dalle 21.30.

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Qualificazioni Mondiali, oggi Croazia-Lettonia e Francia-Slovenia

La copertura Sky delle qualificazioni comincia già nella giornata di oggi. Alle 20 su Sky Sport Max sarà trasmessa Croazia-Lettonia, con telecronaca di Andrea Solaini.

Alle 20.30, invece, su Sky Sport Basket spazio a Francia-Slovenia, raccontata da Davide Fumagalli.

Venerdì anche Turchia-Lituania

In contemporanea con Bosnia-Italia, venerdì alle 20 andrà in scena anche Turchia-Lituania, trasmessa su Sky Sport Mix con telecronaca di Andrea Solaini.

Domenica 30 agosto toccherà poi a Polonia-Germania, alle 14.45 su Sky Sport Basket, e a Svezia-Francia, alle 17.30 sullo stesso canale.

Lunedì, oltre alla partita dell’Italia contro la Serbia, sarà trasmessa anche Grecia-Spagna alle 18 su Sky Sport Mix.

Qualificazioni Mondiali 2027, il programma su Sky e NOW

Giovedì 27 agosto

Ore 20 – Croazia-Lettonia

Sky Sport Max

Telecronaca: Andrea Solaini

Ore 20.30 – Francia-Slovenia

Sky Sport Basket

Telecronaca: Davide Fumagalli

Venerdì 28 agosto

Ore 19.30 – Prepartita Bosnia-Italia

Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Davide Pessina

Sky Sport Basket

Ore 20 – Bosnia-Italia

Sky Sport Basket

Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Ore 22 – Postpartita

Sky Sport Basket

Ore 20 – Turchia-Lituania

Sky Sport Mix

Telecronaca: Andrea Solaini

Domenica 30 agosto

Ore 14.45 – Polonia-Germania

Sky Sport Basket

Telecronaca: Davide Fumagalli

Ore 17.30 – Svezia-Francia

Sky Sport Basket

Telecronaca: Andrea Solaini

Lunedì 31 agosto

Ore 18 – Grecia-Spagna

Sky Sport Mix

Telecronaca: Davide Fumagalli

Ore 19 – Prepartita della sfida dell’Italia contro la Serbia

Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa

Inviata: Gaia Accoto

Ore 19.30 – Italia contro Serbia

Sky Sport Basket

Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Ore 21.30 – Postpartita

Basket anche su Sky Sport 24

Le qualificazioni ai FIBA Basketball World Cup 2027 saranno seguite anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie e approfondimenti, oltre che su SkySport.it, App Sky Sport e sui canali social ufficiali.