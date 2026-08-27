Basket, qualificazioni Mondiali 2027: domani Bosnia-Italia su Sky e NOW, oggi due sfide in diretta

Riparte il cammino degli azzurri verso Qatar 2027: venerdì 28 agosto alle 20 la trasferta contro la Bosnia su Sky Sport Basket. Oggi spazio a Croazia-Lettonia e Francia-Slovenia, lunedì l’Italia affronterà la Serbia.
Riparte il cammino dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027 in Qatar. Gli azzurri saranno impegnati domani, venerdì 28 agosto alle 20, contro la Bosnia, nella prima sfida della seconda fase delle qualificazioni, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.
La programmazione dedicata alle qualificazioni mondiali parte però già oggi, giovedì 27 agosto, con due incontri degli altri gironi: Croazia-Lettonia e Francia-Slovenia.
Domani Bosnia-Italia alle 20
Il primo appuntamento degli azzurri è fissato per venerdì alle 20 contro la Bosnia.
Su Sky Sport Basket il collegamento inizierà già alle 19.30 con il prepartita affidato a Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Davide Pessina.
La telecronaca di Bosnia-Italia sarà di Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina. Al termine, dalle 22, spazio al postpartita con analisi e approfondimenti.
Lunedì seconda sfida contro la Serbia
Il percorso dell’Italia proseguirà lunedì 31 agosto alle 19.30 con la partita contro la Serbia, ancora su Sky Sport Basket e NOW.
Il prepartita scatterà alle 19 con Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa, mentre Gaia Accoto seguirà la partita come inviata a Pesaro.
Al microfono ci saranno nuovamente Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Il postpartita è previsto dalle 21.30.
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Qualificazioni Mondiali, oggi Croazia-Lettonia e Francia-Slovenia
La copertura Sky delle qualificazioni comincia già nella giornata di oggi. Alle 20 su Sky Sport Max sarà trasmessa Croazia-Lettonia, con telecronaca di Andrea Solaini.
Alle 20.30, invece, su Sky Sport Basket spazio a Francia-Slovenia, raccontata da Davide Fumagalli.
Venerdì anche Turchia-Lituania
In contemporanea con Bosnia-Italia, venerdì alle 20 andrà in scena anche Turchia-Lituania, trasmessa su Sky Sport Mix con telecronaca di Andrea Solaini.
Domenica 30 agosto toccherà poi a Polonia-Germania, alle 14.45 su Sky Sport Basket, e a Svezia-Francia, alle 17.30 sullo stesso canale.
Lunedì, oltre alla partita dell’Italia contro la Serbia, sarà trasmessa anche Grecia-Spagna alle 18 su Sky Sport Mix.
Qualificazioni Mondiali 2027, il programma su Sky e NOW
Giovedì 27 agosto
Ore 20 – Croazia-Lettonia
Sky Sport Max
Telecronaca: Andrea Solaini
Ore 20.30 – Francia-Slovenia
Sky Sport Basket
Telecronaca: Davide Fumagalli
Venerdì 28 agosto
Ore 19.30 – Prepartita Bosnia-Italia
Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Davide Pessina
Sky Sport Basket
Ore 20 – Bosnia-Italia
Sky Sport Basket
Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Ore 22 – Postpartita
Sky Sport Basket
Ore 20 – Turchia-Lituania
Sky Sport Mix
Telecronaca: Andrea Solaini
Domenica 30 agosto
Ore 14.45 – Polonia-Germania
Sky Sport Basket
Telecronaca: Davide Fumagalli
Ore 17.30 – Svezia-Francia
Sky Sport Basket
Telecronaca: Andrea Solaini
Lunedì 31 agosto
Ore 18 – Grecia-Spagna
Sky Sport Mix
Telecronaca: Davide Fumagalli
Ore 19 – Prepartita della sfida dell’Italia contro la Serbia
Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa
Inviata: Gaia Accoto
Ore 19.30 – Italia contro Serbia
Sky Sport Basket
Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Ore 21.30 – Postpartita
Basket anche su Sky Sport 24
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