Atletica in tv oggi, Diamond League a Zurigo su Sky e NOW: domenica il Grand Prix Brescia

Questa sera alle 20 su Sky Sport Arena la tappa svizzera con Fabbri, Coiro, Scotti, Cavalli, Sabbatini e Inzoli. Domenica 30 agosto spazio al World Athletics Continental Tour Silver di Brescia.

Doppio appuntamento con la grande atletica leggera su Sky e NOW. Si parte oggi, giovedì 27 agosto, con la Diamond League di Zurigo, mentre domenica 30 agosto sarà la volta del Grand Prix Brescia, tappa del World Athletics Continental Tour Silver.

La riunione svizzera sarà trasmessa questa sera alle 20 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Domenica, invece, il meeting di Brescia sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport Max.

Diamond League Zurigo oggi su Sky: sei azzurri in gara

A Zurigo sarà presente una nutrita rappresentanza italiana. Nel getto del peso sarà impegnato Leonardo Fabbri, mentre Elisa Coiro correrà gli 800 metri.

Nei 400 metri toccherà a Edoardo Scotti, reduce dal titolo europeo conquistato nella staffetta del miglio. Nei 1500 femminili saranno invece al via Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini.

Completa il gruppo azzurro Francesco Inzoli, impegnato nel salto in lungo.

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Domenica il Grand Prix Brescia

Il secondo appuntamento arriverà domenica 30 agosto alle 15 con il Grand Prix Brescia, inserito nel circuito World Athletics Continental Tour Silver.

Anche in questo caso saranno numerosi gli italiani da seguire. Tornerà in pedana Leonardo Fabbri nel peso, mentre Dariya Derkach sarà protagonista nel salto triplo.

Negli 800 metri gareggeranno Francesco Pernici al maschile ed Elisa Coiro al femminile.

A Brescia anche Amy Hunt

Il meeting lombardo proporrà anche diversi protagonisti internazionali. Tra i nomi annunciati spicca quello della britannica Amy Hunt, reduce dagli Europei di Birmingham 2026 nei quali ha conquistato quattro medaglie d’oro.

Atletica su Sky e NOW, il programma

Giovedì 27 agosto

Ore 20 – Diamond League, Zurigo

Sky Sport Arena

Telecronaca: Nicola Roggero

Commento: Stefano Baldini

Domenica 30 agosto

Ore 15 – World Athletics Continental Tour Silver, Grand Prix Brescia

Sky Sport Max

Telecronaca: Nicola Roggero

Commento: Stefano Baldini

La copertura Sky dell’atletica

Approfondimenti e aggiornamenti sull’atletica saranno disponibili anche su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e account social ufficiali di Sky Sport.