Taranto 2026, Monna e Maldini in finale nel tiro a segno: arco live su Sportface TV

I due azzurri superano le qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri, mentre Italia 1 guida il trap misto dopo 100 piattelli. Barbelin e Canales si contenderanno il titolo femminile del tiro con l’arco, live su Sportface TV.

Federico Nilo Maldini e Paolo Monna conquistano la finale della pistola ad aria compressa da 10 metri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Buone notizie per l’Italia anche dal tiro a volo, con la prima coppia azzurra al comando delle qualificazioni del trap misto dopo 100 piattelli. Il tiro con l’arco è in diretta su Sportface TV.

Tiro a segno, Monna e Maldini raggiungono la finale

L’Italia porta entrambi i propri rappresentanti nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri. Federico Nilo Maldini chiude le qualificazioni al quinto posto con 576 punti e 16 mouche, mentre Paolo Monna è sesto con 575 e 21 mouche.

Il miglior punteggio è del serbo Damir Mikec, primo con 578, davanti al greco Georgios Gampierakis, secondo a quota 577. Completano il gruppo degli otto finalisti Antoine Naucodie, Ismail Keles, Bugra Selimzade e Tiago Miguel Raminhas Carapinha. La sfida per le medaglie è in programma alle 13.30.

Tiro a volo, Italia 1 guida il trap misto

L’Italia occupa la prima posizione nelle qualificazioni del trap misto a coppie. Dopo 100 piattelli sui 150 complessivi, Italia 1 conduce con 99 centri e vanta tre lunghezze di margine su Francia 2 e Spagna, entrambe ferme a 96.

Italia 2 è invece sesta con 94 piattelli, in una classifica ancora molto compatta. Le due coppie azzurre sono composte da Mauro De Filippis e Silvana Stanco e da Emanuele Buccolieri ed Erica Sessa. Al termine delle qualificazioni, le prime due formazioni accederanno alla finale per l’oro e la terza e la quarta si affronteranno per il bronzo.

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Tiro con l’arco, Barbelin e Canales finaliste

È stata definita la finale femminile della prova individuale di tiro con l’arco. La francese Lisa Barbelin ha superato per 6-2 la turca Elif Gokkir, mentre la spagnola Elia Canales si è imposta con lo stesso punteggio sulla connazionale Paula Alvarez Gonzalez.

Barbelin e Canales si affronteranno quindi nella sfida per la medaglia d’oro. Le gare del tiro con l’arco sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Tennis tavolo, Egitto in semifinale tra le donne

L’Egitto è la prima nazionale qualificata alle semifinali del torneo femminile a squadre di tennis tavolo. La formazione egiziana supera nettamente per 3-0 l’Algeria.

Resta invece in equilibrio il quarto di finale tra Slovenia e Serbia. Le due squadre sono sul 2-2 e sarà il quinto incontro a stabilire chi accederà al turno successivo. Nel tabellone maschile la Spagna conduce per 2-1 sull’Algeria.

Pallavolo, la Bosnia supera l’Egitto

Successo netto della Bosnia-Erzegovina nel Girone A del torneo femminile di pallavolo. Al Palamazzola Sport Hall la formazione bosniaca batte l’Egitto per 3-0 con i parziali di 25-22, 25-16, 25-15.

La nazionale egiziana riesce a restare in partita soprattutto nel primo set, prima del progressivo allungo della Bosnia-Erzegovina nei due parziali successivi.

Pallamano, larga vittoria della Grecia

La Grecia supera Cipro per 39-24 nella partita del Girone B maschile di pallamano. Gli ellenici chiudono il primo tempo avanti 18-11 e aumentano ulteriormente il proprio vantaggio nella ripresa, terminata con il parziale di 21-13.

Michail Nektarios Stathis e Michail Rousos realizzano sei reti ciascuno. Rousos conclude l’incontro senza errori al tiro, con sei gol su altrettanti tentativi.

Badminton e vela, le altre gare della mattinata

Nel doppio femminile di badminton la Francia raggiunge i quarti di finale grazie al successo sull’Algeria per 21-6, 21-9. Grecia e Malta sono sull’1-1 dopo i primi due game, così come Slovenia e Cipro: entrambe le sfide si decideranno nel terzo parziale.

È iniziato anche il programma della vela al Torpediniere Center, con le prime regate dell’iQFOiL maschile e femminile.

Il tiro con l’arco live su Sportface TV

La fase decisiva delle prove individuali di tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 è trasmessa in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone durante la manifestazione una selezione di eventi e competizioni da seguire in diretta o in differita.