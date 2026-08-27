Taranto 2026, nuoto pinnato: 14 azzurri in finale, record dei Giochi per Giulia Bruni

Ultima mattinata di batterie con l’Italia protagonista: quattordici qualificati su sedici nelle otto specialità in programma. Bruni firma il primato della manifestazione nei 100 superficie, Orsi secondo tempo nei 50 bipinne.

Quattordici azzurri su sedici conquistano la finale nell’ultima sessione di batterie del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Bilancio decisamente positivo per l’Italia nelle otto specialità disputate questa mattina, in attesa delle finali del pomeriggio e della prova diretta della staffetta 4×50 metri bipinne mista.

Tra i risultati più importanti spicca quello di Giulia Bruni, autrice del nuovo record dei Giochi nei 100 metri superficie femminili. Ottimi segnali anche da Marco Orsi e Viola Magoga.

50 apnea, Biancalana conquista la finale

Nei 50 metri apnea maschili il miglior tempo delle batterie è stato realizzato dal turco Derin Atman in 14”64.

Per l’Italia avanza Fabio Biancalana, settimo assoluto in 15”21. Eliminato invece Filippo Naldi, undicesimo con 15”64.

Orsi secondo nei 50 bipinne, avanti anche Pavoni

Nei 50 metri bipinne maschili il greco Ioannis Ioakeimidis ha stabilito il record della manifestazione con il tempo di 19”02.

Subito alle sue spalle Marco Orsi, secondo assoluto in 19”06. Finale conquistata anche da Filippo Pavoni, quarto con 19”33.

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Giulia Bruni firma il record dei Giochi

Grande prova italiana nei 100 metri superficie femminili. Giulia Bruni ha vinto la prima batteria in 40”91, facendo registrare il miglior tempo complessivo e il nuovo record dei Giochi del Mediterraneo.

Passa il turno anche Anna Raffaetà, che conquista l’ultimo posto disponibile per la finale con l’ottavo crono in 41”97.

Magoga davanti a tutte nei 100 bipinne

Primo tempo italiano anche nei 100 metri bipinne femminili. Viola Magoga ha chiuso la propria batteria in 49”70, risultando la più veloce della mattinata.

In finale ci sarà anche Giorgia Destefani, settima assoluta con 50”46.

Caronno in finale nei 200 superficie, squalificato Degli Esposti

Nei 200 metri superficie maschili il turco Ege Sukur ha fatto segnare il miglior crono in 1’25”77.

Lorenzo Caronno ha conquistato la finale con il quinto tempo complessivo in 1’26”08. Squalificato invece l’altro azzurro Christian Degli Esposti.

Prampolini e Porciani avanti nei 200 bipinne

Doppia qualificazione italiana nei 200 metri bipinne maschili. Il miglior tempo è stato quello del turco Kaan Efe Kaya in 1’38”24.

Valter Prampolini ha chiuso quarto in 1’40”71, mentre Riccardo Porciani ha ottenuto il settimo crono in 1’42”38. Entrambi saranno quindi in finale.

Leonardi e Dametto tra le migliori nei 400 superficie

Nei 400 metri superficie femminili il riferimento della mattinata è stato fissato dall’egiziana Nada Magdy Abomo Hagrass in 3’24”86.

L’Italia porta in finale entrambe le proprie rappresentanti: Anna Leonardi è terza con 3’25”98, mentre Consuelo Dametto chiude quinta in 3’29”07.

Franchin seconda nei 400 bipinne, passa anche Calanca

Due azzurre qualificate anche nei 400 metri bipinne femminili. La turca Derin Celikkanat ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 3’56”15.

Laura Franchin si è piazzata seconda in 3’57”93, mentre Elettra Calanca ha conquistato la finale con il sesto crono in 3’59”66.

Quattordici azzurri nelle finali del pomeriggio

Il bilancio delle batterie consegna dunque all’Italia 14 qualificazioni su 16 atleti impegnati. A completare il programma arriverà anche la finale diretta della staffetta 4×50 metri bipinne mista.

Il nuoto pinnato azzurro si presenterà così all’ultima sessione dei Giochi con numerose possibilità di arricchire il medagliere.

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