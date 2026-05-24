TAF 13 all’Allianz Cloud, Bologna e Kogasso conquistano le cinture EBU Silver

Grande spettacolo all’Allianz Cloud di Milano per la tredicesima edizione di The Art of Fighting. Protagonisti della serata Bologna e Kogasso, che conquistano rispettivamente i titoli EBU Silver dei pesi medi e dei cruiser in una card composta da otto incontri.

L’Allianz Cloud ha ospitato la tredicesima edizione di The Art of Fighting, appuntamento dedicato alla boxe professionistica che ha regalato una lunga serata di incontri e due titoli EBU Silver assegnati sul ring milanese.

L’evento, trasmesso in differita su Sportmediaset a partire dalle ore 23, ha visto disputarsi otto match complessivi con diversi pugili italiani protagonisti della card.

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Bologna nuovo campione EBU Silver dei pesi medi

Nel main event dedicato ai pesi medi, Bologna supera Schininà ai punti conquistando il titolo EBU Silver di categoria.

Successo importante anche per Kogasso, che batte Muslimov e si prende la cintura EBU Silver cruiser al termine di un match molto atteso della serata.

Gli altri risultati della card di Milano

Negli altri incontri della riunione milanese, vittoria ai punti per El Maghraby contro Lizzi nel match dei mediomassimi.

Nella semifinale del titolo italiano superwelter successo di Mantovani contro Prodan, mentre nella semifinale del titolo italiano medi Hermi ha avuto la meglio su Nmomah.

Pareggio invece tra Scalcione e Gruvosin nel confronto della categoria superleggeri.

Completano la card le vittorie ai punti di Acosta contro Nonkane nei cruiser e di Merone contro Perez nei superwelter.

Tutti i risultati del TAF 13