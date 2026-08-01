Boxe, Roma ospiterà il primo torneo mondiale di qualificazione per Los Angeles 2028

World Boxing ha affidato l’organizzazione alla Federazione Pugilistica Italiana. L’evento si svolgerà nella Capitale durante il primo trimestre del 2028.

L’Italia ospiterà il primo Torneo Mondiale 2028 di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles. L’evento si svolgerà a Roma nel primo trimestre del 2028 e sarà organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana.

L’assegnazione da parte di World Boxing è stata annunciata ieri, venerdì 31 luglio. Per il secondo quadriennio olimpico consecutivo, l’Italia tornerà quindi a ospitare un torneo di qualificazione ai Giochi.

Roma verso il torneo di qualificazione olimpica

La competizione rappresenterà uno dei primi appuntamenti decisivi nel percorso che condurrà i pugili internazionali verso Los Angeles 2028.

La gestione dell’evento è stata affidata alla FPI, che avrà il compito di organizzare nella Capitale il primo torneo mondiale previsto nel processo di qualificazione olimpica del 2028.

D’Ambrosi: “Riconosciuti prestigio e affidabilità dell’Italia”

Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosi, ha definito l’assegnazione un riconoscimento del prestigio, dell’affidabilità organizzativa e dell’autorevolezza costruiti dall’Italia nel panorama internazionale.

Secondo il presidente federale, la fiducia accordata dal Comitato Olimpico Internazionale e da World Boxing testimonia la credibilità della FPI, la qualità del lavoro svolto dalla sua governance e la capacità del Paese di rappresentare un punto di riferimento per il pugilato mondiale.

Un’opportunità per la crescita del movimento

D’Ambrosi ha sottolineato anche le possibili ricadute dell’evento sull’intero movimento pugilistico italiano.

Una manifestazione di questa portata potrà aumentare la visibilità mediatica della boxe, rafforzarne l’attrattività nei confronti delle nuove generazioni e favorire la crescita delle palestre e del numero di giovani praticanti.

Per il presidente della FPI, i grandi appuntamenti internazionali devono infatti produrre valore non soltanto nel periodo del loro svolgimento, ma anche lasciare un’eredità duratura alla disciplina.

I ringraziamenti del presidente della FPI

D’Ambrosi ha ringraziato il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, i rappresentanti italiani presso il CIO, il segretario generale della FPI e tutte le persone coinvolte nel percorso che ha condotto all’assegnazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al vicesegretario generale della Federazione, Matteo Schiavone, il cui contributo è stato indicato come determinante.

Roma si prepara così a tornare al centro della boxe internazionale, ospitando uno degli appuntamenti principali nel cammino verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

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