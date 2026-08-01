Serie A1 femminile 2026/2027, il calendario dei big match: Schio-Venezia alla nona giornata

Il campionato si aprirà il 3 e 4 ottobre con l’Opening Day alla Molisana Arena di Campobasso. Tra le sfide più attese anche Venezia-Derthona, Schio-Derthona e i numerosi derby lombardi e veneti.

La pubblicazione del calendario della Serie A1 femminile 2026/2027 permette già di individuare alcuni degli appuntamenti più attesi della nuova stagione.

Il campionato prenderà il via il 3 e 4 ottobre con l’Opening Day alla Molisana Arena di Campobasso. La Regular Season proporrà poi rivincite dei playoff, sfide dal sapore europeo, confronti tra le principali candidate al titolo e numerosi derby regionali.

Serie A1 femminile, le partite dell’Opening Day

La prima giornata si disputerà interamente a Campobasso, dove le dodici squadre saranno protagoniste del tradizionale evento inaugurale organizzato dalla Lega Basket Femminile.

Questo il programma dell’Opening Day:

Autosped G BCC Derthona-O.ME.P.S. Battipaglia;

Umana Reyer Venezia-RMB Brixia Basket;

CLV-Limonta Costa Masnaga-Famila Wuber Schio;

La Molisana Magnolia Campobasso-Ladies Libertas Livorno;

Geas Basket-Logiman Broni;

Alama San Martino-People Strategy Panthers Roseto.

Schio subito attesa da Geas e Campobasso

La seconda giornata proporrà già due incontri interessanti. Il Famila Wuber Schio ospiterà il Geas Basket, mentre le Panthers Roseto affronteranno la Ladies Libertas Livorno in un confronto tra due realtà ambiziose.

Per Schio seguirà un altro appuntamento di rilievo alla terza giornata, quando le campionesse venete riceveranno la Magnolia Campobasso.

Nello stesso turno BCC Derthona e Logiman Broni daranno vita a una sfida che potrebbe offrire indicazioni importanti sulle possibili outsider del campionato.

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Derthona-Campobasso alla quarta giornata

Le insidie per Derthona proseguiranno nel quarto turno con la partita contro Campobasso, un confronto dal sapore europeo tra due formazioni chiamate a recitare un ruolo importante durante la stagione.

La quinta giornata sarà invece caratterizzata da Costa Masnaga-San Martino, sfida tra due squadre che propongono una pallacanestro aggressiva e dinamica.

Venezia-Derthona, rivincita della Coppa Italia

Uno dei primi grandi appuntamenti della Regular Season arriverà alla sesta giornata con Umana Reyer Venezia-BCC Derthona.

La partita riproporrà la semifinale dell’ultima Coppa Italia e anticiperà anche il confronto previsto nella semifinale di Supercoppa.

La sfida del Sud e il confronto tra le matricole

Alla settima giornata si giocherà Campobasso-Battipaglia, indicata come la “sfida del Sud” del campionato.

Nello stesso turno si affronteranno anche le due matricole della Serie A1, con Costa Masnaga impegnata in casa contro Livorno.

Roseto-Campobasso, rivincita dei playoff

L’ottava giornata proporrà Roseto-Campobasso, confronto che nella scorsa stagione aveva caratterizzato i quarti di finale dei playoff.

La Magnolia cercherà la rivincita dopo l’eliminazione subita nell’ultima postseason contro la formazione abruzzese.

Schio-Venezia, il Superclassico alla nona giornata

Il momento più atteso della Regular Season arriverà alla nona giornata con il “Superclassico” tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia.

La partita metterà di fronte le due grandi rivali del basket femminile italiano, in un confronto tra stelle e squadre costruite per competere ai massimi livelli.

Derthona-Geas e Brixia-Battipaglia alla decima

La decima giornata proporrà BCC Derthona-Geas Basket, rivincita dei quarti di finale degli ultimi playoff.

Brixia Basket e Battipaglia daranno invece vita alla riedizione dell’ultimo confronto playout tra le due formazioni.

Schio-Derthona chiude il girone

L’undicesima giornata sarà illuminata da Famila Wuber Schio-BCC Derthona.

La sfida riproporrà sia la semifinale scudetto della passata stagione sia l’ultima finale di Coppa Italia, rappresentando uno degli appuntamenti principali della parte conclusiva del girone.

Tutti i derby lombardi della Serie A1

Il calendario presenta sei derby tra le formazioni della Lombardia:

prima giornata: Geas Basket-Logiman Broni;

quinta giornata: Geas Basket-RMB Brixia Basket;

sesta giornata: RMB Brixia Basket-Costa Masnaga;

ottava giornata: RMB Brixia Basket-Logiman Broni;

nona giornata: Geas Basket-Costa Masnaga;

undicesima giornata: Logiman Broni-Costa Masnaga.

I derby tra le squadre venete

Il programma dei derby veneti comincerà alla terza giornata con Alama San Martino-Umana Reyer Venezia.

Alla nona giornata sarà poi il momento del Superclassico Schio-Venezia, mentre nel decimo turno si disputerà Famila Wuber Schio-Alama San Martino.

Dall’Opening Day di Campobasso fino agli ultimi turni del girone, il calendario della Serie A1 femminile propone quindi una lunga serie di incroci capaci di accendere fin dalle prime settimane la corsa ai playoff e alle posizioni di vertice.