Fifa, stop al progetto Forward Enterprise: Infantino annuncia il passo indietro

Il piano per affidare a una società aperta a investitori privati la gestione dei diritti commerciali delle competizioni non sarà portato avanti. Il presidente: «Ha creato divisioni incompatibili con l’obiettivo originario».

La Fifa rinuncia al progetto Forward Enterprise. Il presidente Gianni Infantino ha annunciato che il piano per la creazione di una società aperta a investitori privati esterni, incaricata di gestire i diritti commerciali delle competizioni internazionali, Mondiali compresi, non sarà portato avanti.

La decisione è arrivata dopo le opposizioni manifestate dalle confederazioni, con la Uefa in prima linea, e da alcuni esponenti della stessa federazione internazionale.

Infantino: “Il progetto non sarà portato avanti”

Secondo Infantino, Fifa Forward Enterprise era stato concepito con l’obiettivo di rafforzare le federazioni affiliate e sostenere lo sviluppo del calcio mondiale, soprattutto nei Paesi che necessitano di maggiori risorse.

Il presidente ha ricordato che il progetto sarebbe stato realizzato soltanto con il sostegno della maggioranza delle federazioni affiliate e attraverso una consultazione con il Consiglio della Fifa, le confederazioni e le altre parti coinvolte.

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Le divisioni all’interno del calcio internazionale

Le valutazioni raccolte nelle ultime settimane hanno però evidenziato una forte spaccatura attorno alla proposta.

«Dopo aver ascoltato attentamente tutte le opinioni, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, indipendentemente dal livello di sostegno, non sono più compatibili con l’obiettivo fissato in origine», ha spiegato Infantino.

«Il nostro scopo è sempre stato, e sempre sarà, unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non sarà portata avanti», ha aggiunto il numero uno della Fifa.

Nuovi incontri con federazioni e confederazioni

Infantino ha annunciato l’intenzione di riunire le parti interessate nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con l’obiettivo di superare le divisioni emerse durante il confronto sul progetto.

La Fifa intende continuare a lavorare per la crescita del calcio internazionale e per rafforzare il sostegno alle federazioni dei Paesi che dispongono di minori risorse.

Il ritiro della proposta chiude quindi, almeno nella sua formulazione attuale, il tentativo di aprire agli investitori privati la gestione commerciale delle principali competizioni organizzate dalla federazione mondiale.