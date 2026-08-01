Tennis in tv, da domani ATP Montreal e WTA Toronto su Sky e NOW: programma e orari

Dal 2 al 13 agosto il doppio appuntamento canadese inaugura la fase sul cemento verso gli US Open. Sette azzurri nel tabellone maschile, mentre Elisabetta Cocciaretto sarà al via tra le donne.

Il grande tennis internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da domani, domenica 2 agosto, fino a giovedì 13 agosto saranno trasmessi l’ATP Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto, tornei inseriti nel National Bank Open presented by Rogers.

Il doppio appuntamento canadese inaugura la fase più intensa della stagione nordamericana sul cemento e rappresenta una tappa importante nel percorso di avvicinamento agli US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre.

Sette italiani nel tabellone di Montreal

Saranno sette gli azzurri presenti nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Montreal:

Lorenzo Musetti;

Flavio Cobolli;

Luciano Darderi;

Matteo Arnaldi;

Mattia Bellucci;

Matteo Berrettini;

Lorenzo Sonego.

Per Musetti si tratterà del ritorno in un torneo Masters 1000. Nel WTA 1000 di Toronto sarà invece presente Elisabetta Cocciaretto, già qualificata per il tabellone principale.

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Tre canali per seguire Montreal e Toronto

Sky dedicherà tre canali alle partite dei tornei canadesi. Sky Sport Tennis sarà il campo centrale della programmazione, affiancato da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena secondo gli orari delle diverse giornate.

Le telecronache saranno affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Dalila Setti, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Nicolò Ramella, Elia Faggion e Matteo Sfolcini.

Il commento tecnico sarà curato da Barbara Reggi, Stefano Pescosolido, Nicolò Cotto, Andrea Arnaboldi e Gianluca Pozzi.

Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW

Su Sky Sport Tennis sarà disponibile anche Sky Sport Plus, il servizio interattivo che permette di seguire le immagini in diretta dai diversi campi e di consultare gli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.

Gli abbonati potranno accedervi dal canale 203 premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite oppure utilizzando il tasto interattività di Sky Glass connesso a Internet.

Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, con ulteriori canali live prodotti direttamente da ATP e WTA.

La programmazione di domenica 2 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 17.

La programmazione di lunedì 3 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 17 alle 19 e nuovamente dalle 22.30.

La programmazione di martedì 4 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 17 alle 19.30 e nuovamente dalle 22.30.

La programmazione di mercoledì 5 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 17 alle 18.30 e nuovamente dalle 21.

La programmazione di giovedì 6 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 17;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 20.30.

La programmazione di venerdì 7 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 18.30;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 18.30;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 18.30.

La programmazione di sabato 8 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 18.30 alle 22.30 e nuovamente dall’1;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 18.30 alle 22.30 e nuovamente dall’1;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 18.30 alle 22.30 e nuovamente dall’1.

La programmazione di domenica 9 agosto

Sky Sport Tennis: diretta dalle ore 18.30 alle 22.30 e nuovamente dall’1;

Sky Sport Arena: diretta dalle ore 18.30 alle 22.30 e nuovamente dall’1;

Sky Sport Uno: diretta dalle ore 18.30 alle 22.30 e nuovamente dall’1.

I quarti di finale di lunedì 10 agosto

Sky Sport Uno: primo quarto ATP Montreal a mezzanotte e secondo quarto alle ore 2;

Sky Sport Tennis: primo quarto WTA Toronto all’1 e secondo quarto alle ore 3.

I quarti di finale di martedì 11 agosto

Sky Sport Uno: terzo quarto ATP Montreal a mezzanotte e quarto quarto alle ore 2;

Sky Sport Tennis: terzo quarto WTA Toronto all’1 e quarto quarto alle ore 3.

Le semifinali di mercoledì 12 agosto

Sky Sport Uno: prima semifinale ATP Montreal a mezzanotte e seconda semifinale alle ore 2;

Sky Sport Tennis: prima semifinale WTA Toronto all’1 e seconda semifinale alle ore 3.

Le finali di giovedì 13 agosto

Finale WTA Toronto a mezzanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis;

Finale ATP Montreal alle ore 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Aggiornamenti, notizie e approfondimenti sui due tornei saranno disponibili anche su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguire analisi, storie e retroscena attraverso “Circoletto Rosso”, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.