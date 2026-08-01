Europei di canottaggio 2026, tre medaglie per l’Italia: argento nel quattro con PR3 e due bronzi

Nelle finali disputate oggi, sabato 1° agosto, gli azzurri conquistano il secondo posto nel quattro con PR3 misto e salgono sul terzo gradino del podio nel due senza maschile e femminile.

Tre medaglie per l’Italia nelle finali disputate oggi, sabato 1° agosto, agli Europei Assoluti di canottaggio. Il bilancio azzurro comprende l’argento del quattro con PR3 misto e i bronzi conquistati dal due senza maschile e da quello femminile.

La giornata ha visto gli equipaggi italiani protagonisti anche nelle altre specialità, con due quinti posti e un sesto nella categoria maschile, oltre alla quinta posizione del quattro senza femminile.

Argento Italia nel quattro con PR3 misto

Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, hanno conquistato la medaglia d’argento nel quattro con PR3 misto.

L’Italia ha preso il comando nei primi 500 metri, precedendo la Gran Bretagna di 38 centesimi. L’equipaggio britannico ha poi aumentato il ritmo ed è passato davanti.

Gli azzurri hanno controllato con attenzione la rimonta della Francia, difendendo la seconda posizione fino al traguardo. L’Italia ha chiuso a 5.95 secondi dalla Gran Bretagna, laureatasi campione d’Europa.

Bronzo per Lodo e Codato nel due senza maschile

Matteo Lodo e Giovanni Codato sono saliti sul terzo gradino del podio nella finale del due senza maschile.

La Romania ha preso il largo sin dalla partenza, transitando ai 500 metri con 88 centesimi sulla Lituania e 2.19 secondi sull’Italia. Gli azzurri hanno quindi ingaggiato un lungo duello con l’equipaggio lituano per la seconda posizione.

Il ritardo era di 63 centesimi ai 1000 metri e si è ridotto a soli 11 centesimi ai 1500. Nel finale è rientrata con forza anche la Grecia, ma Lodo e Codato hanno difeso il podio.

La Romania ha conquistato l’oro davanti alla Lituania. L’Italia ha terminato a 49 centesimi dall’argento e con 23 centesimi di margine sulla Grecia.

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Meriano e Codato di bronzo nel due senza femminile

Medaglia di bronzo anche per Laura Meriano e Alice Codato nel due senza femminile.

Le azzurre sono partite con grande determinazione, passando ai primi 500 metri con appena 17 centesimi di ritardo dalla Romania. L’equipaggio italiano ha conservato la seconda posizione nella prima metà della gara, pur accusando un distacco di 2.29 secondi ai 1000 metri.

La Repubblica Ceca ha completato il sorpasso dopo i 1250 metri e ai 1500 disponeva di quattro decimi di vantaggio. Il confronto è proseguito fino al traguardo, dove la Romania si è confermata campione d’Europa davanti alle ceche e all’Italia.

Sesto posto per il quattro senza maschile

Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino hanno concluso al sesto posto la finale del quattro senza maschile.

L’equipaggio italiano è transitato in quarta posizione ai primi 500 metri, prima di subire il recupero della Lituania. Gran Bretagna, Romania e Germania hanno progressivamente aumentato il ritmo, staccando il resto della concorrenza.

La Romania ha recuperato tre secondi e mezzo nel finale, ma la Gran Bretagna ha conservato 75 centesimi di vantaggio e conquistato il titolo europeo. Gli azzurri hanno poi ceduto una posizione all’Ucraina, terminando sesti.

Quattro senza femminile quinto

Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi hanno ottenuto il quinto posto nel quattro senza femminile.

L’Italia è partita forte ed è rimasta inizialmente nel gruppo composto anche da Gran Bretagna, Romania e Germania. Il ritmo delle avversarie ha successivamente provocato il distacco delle azzurre, scivolate in quinta posizione.

Le energie spese nella prima parte della prova si sono fatte sentire nel finale. La Gran Bretagna ha conquistato la medaglia d’oro, precedendo Germania e Atlete Indipendenti Neutrali.

Torre e Selva quinti nel doppio maschile

Niels Torre e Marco Selva hanno chiuso al quinto posto la finale del doppio maschile.

Gli azzurri hanno affrontato senza timori una gara ad alta intensità contro alcuni dei migliori equipaggi internazionali della specialità.

Sesti al passaggio dei 1500 metri, Torre e Selva hanno trovato le energie per superare la Repubblica Ceca nell’ultima parte della prova. L’Italia ha terminato alle spalle di Serbia, Spagna, Croazia e Romania.

Quinto posto nel doppio PR2 misto

Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni si sono classificati quinti nel doppio PR2 misto.

La nuova formazione azzurra, impegnata per la prima volta a livello internazionale all’inizio di maggio a Parigi, ha provato a restare in contatto con i migliori equipaggi fin dalle battute iniziali.

Germania e Ucraina hanno prolungato fino al traguardo il confronto per il titolo europeo, vinto dall’equipaggio tedesco. Israele ha conquistato il bronzo davanti alla Francia, mentre l’Italia ha concluso in quinta posizione.

Il bilancio dell’Italia nelle finali di sabato

Quattro senza maschile: sesto posto;

Quattro senza femminile: quinto posto;

Quattro con PR3 misto: medaglia d’argento;

Doppio maschile: quinto posto;

Due senza maschile: medaglia di bronzo;

Due senza femminile: medaglia di bronzo;

Doppio PR2 misto: quinto posto.

L’Italia chiude così le finali odierne con tre podi e diversi piazzamenti nelle prime sei posizioni, raccogliendo indicazioni positive sia dalle specialità olimpiche sia dal settore pararowing.