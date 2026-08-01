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Federazioni Pugilato

Boxe, oggi a Trieste Lombardi-Corso per il titolo italiano supermosca

Franz Monaco
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Titolo supermosca pugilato

Le due pugili si affrontano sabato 1° agosto nella sfida organizzata da Promo Boxe Italia e Ardita Trieste. Ieri si sono svolte le operazioni di peso ufficiale.

È tutto pronto a Trieste per la sfida valida per il titolo italiano dei pesi supermosca tra Sara Lombardi e Francesca Corso.

Il match è in programma oggi, sabato 1° agosto, nell’evento organizzato da Promo Boxe Italia e Ardita Trieste.

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Ieri il peso ufficiale

Le due contendenti hanno completato ieri, venerdì 31 luglio, le operazioni di peso ufficiale in vista dell’incontro.

Lombardi e Corso saliranno quindi sul ring per contendersi la cintura italiana della categoria supermosca.

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