Ranking WBC femminili di giugno 2026: sei pugili italiane presenti nelle classifiche mondiali

Aggiornamento importante per la boxe italiana femminile nelle classifiche del World Boxing Council. Sono sei le atlete azzurre presenti nei ranking mondiali WBC aggiornati al 10 giugno 2026, distribuite in cinque diverse categorie di peso.
La boxe femminile italiana continua a ritagliarsi spazio ai massimi livelli internazionali. Nel ranking mondiale femminile del World Boxing Council (WBC), aggiornato al 10 giugno 2026, figurano infatti sei pugili azzurre inserite nelle classifiche ufficiali delle rispettive categorie di peso.
Un dato che conferma la crescita del movimento italiano e la competitività delle atlete tricolori nel panorama professionistico internazionale.
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Vittoria Parigi Bini nella top ten dei pesi Paglia
Tra i migliori piazzamenti italiani spicca quello di Vittoria Parigi Bini, che occupa la decima posizione nella categoria dei pesi Paglia.
Un risultato che le consente di rimanere stabilmente tra le pugili più competitive della divisione a livello mondiale.
Stephanie Silva nona nei Supermosca
Ottimo piazzamento anche per Stephanie Silva, inserita al nono posto del ranking WBC dei pesi Supermosca.
La pugile italiana continua così il proprio percorso di crescita internazionale, confermandosi tra le atlete di riferimento della categoria.
Gloria Peritore presente nei pesi Gallo
Nel ranking dei pesi Gallo compare Gloria Peritore, attualmente al diciassettesimo posto mondiale.
Un’altra presenza significativa per il pugilato femminile azzurro in una delle categorie più competitive del panorama internazionale.
Due italiane nella classifica dei pesi Leggeri
La categoria più rappresentata dall’Italia è quella dei pesi Leggeri, dove figurano ben due atlete.
Pamela Noutcho Sawa occupa l’undicesima posizione, mentre Camilla Panatta si trova al quattordicesimo posto del ranking mondiale.
Due piazzamenti che testimoniano l’ottimo livello raggiunto dalle pugili italiane nella divisione.
Silvia Bortot nei Superleggeri
Completa il quadro delle presenze azzurre Silvia Bortot, inserita al diciassettesimo posto della classifica WBC dei pesi Superleggeri.
Le italiane nei ranking WBC di giugno 2026
Pesi Paglia
- 10ª Vittoria Parigi Bini
Pesi Supermosca
- 9ª Stephanie Silva
Pesi Gallo
- 17ª Gloria Peritore
Pesi Leggeri
- 11ª Pamela Noutcho Sawa
- 14ª Camilla Panatta
Pesi Superleggeri
- 17ª Silvia Bortot