Pugilato, Italia U17 batte la Polonia a Gallipoli: azzurrine avanti nel “Ring dei 2 Mari”

Successo 7-5 nella prima sfida del torneo Round Robin: tre giorni di incontri nel Salento con diretta streaming
Buona partenza per l’Italia U17
Inizio positivo per la Nazionale femminile Under 17 di pugilato, impegnata a Gallipoli nel torneo internazionale Round Robin “Il Ring dei 2 Mari”.
Nella prima delle tre sfide contro la Polonia, disputata il 4 maggio, le azzurrine si sono imposte con il punteggio di 7-5, mettendo subito in discesa il confronto.
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Un evento internazionale nel Salento
La manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la Beboxe Copertino, vede protagoniste le nazionali giovanili femminili di Italia e Polonia.
Il programma prevede tre incontri complessivi, con l’ultimo appuntamento fissato per mercoledì 6 maggio.
Tutti i match sono trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube Webtvbea, con inizio fissato alle ore 17 in ciascuna giornata.
Le azzurrine in gara
Di seguito l’elenco delle pugili italiane Under 17 impegnate nel torneo:
- 46 kg: Vittoria Milani (Life Center), Serena Barbato (Gladiator Giugliano)
- 48 kg: Annalisa Palumbo (Boxe Palumbo), Matilde Bertolone (Biella Boxe)
- 50 kg: Jennifer Tartaglione (Sez. Giovanile Fiamme Oro), Letizia Stango (A.P. Foggiana Team)
- 52 kg: Aurora Turrin (Boxe Latina)
- 54 kg: Eleonora Dattolico (Boxe Modugno), Melissa Cavaliere (Alfonso Taralli)
- 57 kg: Morena Stifani (Beboxe Copertino)
- 60 kg: Giulia Galesi (Boxe Pulimeno), Sofia Santonastas0 (Sez. Giovanile Fiamme Oro)
- 63 kg: Mira Amadori (MMA Atletica)
- 66 kg: Gaia Caldarella (Dugo Boxe), Emma D’Amato (Accademia della Boxe)
- 70 kg: Ginevra Russo (Harmony), Monica Falcetta (Boxe Palumbo)
Lo staff tecnico
A guidare la selezione italiana sono i tecnici Giulio Coletta e Francesca Grubissich.