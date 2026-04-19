Pugilato femminile, Coletta convoca 20 azzurre per il raduno U17-U19 al CSOE di Roma

Dal 24 aprile al 4 maggio il gruppo si ritrova presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Dodici atlete per la categoria Under 17, otto per la Under 19. Staff tecnico guidato dal RT Giulio Coletta
Giulio Coletta, responsabile tecnico delle Squadre Femminili di Itaboxing, ha diramato le convocazioni per il Raduno U17-U19 in programma a Roma, presso il CSOE (Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito), dal 24 aprile al 4 maggio 2026.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Under 17 femminile: le 12 convocate
|Peso
|Pugile
|Comitato
|Società
|46 kg
|Vittoria Milani
|LZ
|Life Center
|48 kg
|Annalisa Palumbo
|PL
|Boxe Palumbo
|50 kg
|Jennifer Tartaglione
|GS
|Sez. Giovanile Fiamme Oro (dal 26 aprile)
|52 kg
|Aurora Turrin
|LZ
|Boxe Latina
|54 kg
|Krystal Fiorentino
|LZ
|Phoenix Gym (dal 26 aprile)
|54 kg
|Melissa Cavaliere
|PL
|Alfonso Taralli
|57 kg
|Morena Stifani
|PL
|BeBoxe Copertino
|57 kg
|Michela Iacomi
|LZ
|Gym Boxe Setteville
|60 kg
|Giulia Galesi
|TS
|Boxe Pulimeno (dal 26 aprile)
|63 kg
|Mira Amadori
|LB
|MMA Atletica
|66 kg
|Gaia Caldarella
|SC
|Dugo Boxe
|70 kg
|Ginevra Russo
|TS
|Harmony
Staff tecnico U17: Carmine Cirillo, Michela Ritardo, Michele Cirillo
Under 19 femminile: le 8 convocate
|Peso
|Pugile
|Comitato
|Società
|48 kg
|Michela Guglielmon
|TN
|Boxe Rovereto
|51 kg
|Giorgia Valentina Perra
|SA
|New University
|54 kg
|Korynnemary Favi
|SC
|Siracusa Boxing Team
|57 kg
|Martina Di Felice
|AB
|Gotha
|60 kg
|Estella Filardi
|SC
|Cannata
|60 kg
|Rachele Perna
|TS
|Fight Gym Grosseto
|65 kg
|Swami Ferdinandi
|LZ
|Cona 2018
|70 kg
|Sara Scorrano
|PM
|Accademia della Boxe
Staff tecnico U19: RT Giulio Coletta, Daniela Valeri, Simone Fiori