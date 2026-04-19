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Federazioni Pugilato

Pugilato femminile, Coletta convoca 20 azzurre per il raduno U17-U19 al CSOE di Roma

Franz Monaco
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Dal 24 aprile al 4 maggio il gruppo si ritrova presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Dodici atlete per la categoria Under 17, otto per la Under 19. Staff tecnico guidato dal RT Giulio Coletta

Giulio Coletta, responsabile tecnico delle Squadre Femminili di Itaboxing, ha diramato le convocazioni per il Raduno U17-U19 in programma a Roma, presso il CSOE (Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito), dal 24 aprile al 4 maggio 2026.

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Under 17 femminile: le 12 convocate

Peso Pugile Comitato Società
46 kg Vittoria Milani LZ Life Center
48 kg Annalisa Palumbo PL Boxe Palumbo
50 kg Jennifer Tartaglione GS Sez. Giovanile Fiamme Oro (dal 26 aprile)
52 kg Aurora Turrin LZ Boxe Latina
54 kg Krystal Fiorentino LZ Phoenix Gym (dal 26 aprile)
54 kg Melissa Cavaliere PL Alfonso Taralli
57 kg Morena Stifani PL BeBoxe Copertino
57 kg Michela Iacomi LZ Gym Boxe Setteville
60 kg Giulia Galesi TS Boxe Pulimeno (dal 26 aprile)
63 kg Mira Amadori LB MMA Atletica
66 kg Gaia Caldarella SC Dugo Boxe
70 kg Ginevra Russo TS Harmony

Staff tecnico U17: Carmine Cirillo, Michela Ritardo, Michele Cirillo

Under 19 femminile: le 8 convocate

Peso Pugile Comitato Società
48 kg Michela Guglielmon TN Boxe Rovereto
51 kg Giorgia Valentina Perra SA New University
54 kg Korynnemary Favi SC Siracusa Boxing Team
57 kg Martina Di Felice AB Gotha
60 kg Estella Filardi SC Cannata
60 kg Rachele Perna TS Fight Gym Grosseto
65 kg Swami Ferdinandi LZ Cona 2018
70 kg Sara Scorrano PM Accademia della Boxe

Staff tecnico U19: RT Giulio Coletta, Daniela Valeri, Simone Fiori

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