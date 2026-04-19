Montecatini seleziona i protagonisti U19: colpi netti, sorprese e tutto da rivivere in Live Replay su Sportface TV

Si sono concluse a Montecatini le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili, con il Day 3 che ha consegnato una serie di verdetti pesanti tra conferme, stop prima del limite e qualche passaggio d’ufficio. L’evento si è svolto al PalaVinci ed è stato trasmesso su Italia Boxe TV, canale disponibile sulla piattaforma Sportface TV, dove resta anche la possibilità in riviverlo in replay.

Nei 75 e 80kg arrivano i segnali più forti

La sessione 7A ha acceso soprattutto i 75kg, dove hanno staccato il pass Jacopo Ferati, Lev Pastushenko, Nunzio Leone, Ilyas Sousa, Rocco Santilli, Christian Gaccioli e José Pasieka Jimenez. Il verdetto più duro lo ha firmato Gabriele Struzzolino, capace di chiudere contro Francesco Di Palmo per RSC-I già nel primo round.

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Anche negli 80kg non sono mancati colpi pesanti: Tiberio Nocadello ha vinto per stop del medico in meno di un minuto contro Nicolò Tedesco, mentre Mattia Krupennikov ha imposto un RSC-I nel terzo round ad Antimo Fanelli. Sono andati avanti anche Matteo Campoli, Gabriele Perna, Alessandro Superchi e Nicola Saturnino, mentre Alessandro Curri e Raffaele Merola hanno beneficiato di due walkover. Nei match degli 85kg, infine, avanti Vincenzo Tondinelli, Antonio Gaglioffi, Benedict Bello e Mirko Bachini.

Sessione 8B: movimento pieno nei 50 e 60kg

Nella seconda parte di giornata si è mosso parecchio anche il tabellone dei 50kg: hanno vinto Imad Bouraouia, Salvatore Calledda, Carmelo D’Agosta, Federico Ingaggiato, Raffaele Liapicolla e Mario D’Elia. Nei 60kg, invece, sono avanti Alessio Milano, Vito Carlucci, Daniele Fabi, Achille Lombardo, Mohanad El Bouhati, Damiano Grieco, Vincenzo Di Lanno e Akil Merini.

Tra i risultati da sottolineare ci sono il successo di Carlucci per squalifica al terzo round e i verdetti netti di Lombardo e Grieco, entrambi vincenti 5-0. Montecatini, insomma, ha fatto pulizia: adesso il livello si alza davvero.