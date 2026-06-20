Mondiale WBC, Magnesi per la storia: serve un’impresa contro l’imbatutto Garner

Michael Magnesi è chiamato a un’impresa storia, e con il pubblico a sfavore, contro Garner: come si presenta il match

Notte di assoluta verità per la boxe italiana al St. Mary’s Stadium di Southampton. Michael Magnesi, 31enne romano, è chiamato oggi all’impresa più grande della sua carriera: conquistare il Mondiale WBC ad interim dei pesi superpiuma.

Lo scenario che lo attende è da brividi, sicuramente ostile: oltre trentamila spettatori inglesi pronti a spingere il beniamino di casa, il 28enne Ryan Garner. Il pronostico della vigilia è davvero impietoso per il nostro campione, dato a 5.25 contro l’1.18 del temibile rivale, forte di un tabellino immacolato da ben 19 vittorie, dieci prima del limite. Mai perso.

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Tuttavia, il pugilato si combatte sul ring, non certo sui tavoli dei bookmakers. Magnesi ha sicuramente le armi per ribaltare il pronostico. La sua intensità e il ritmo incessante possono logorare la tecnica pulita e i cambi di passo di Garner.

Magnesi può dare la svolta alla sua carriera

È il crocevia di una vita: lasciare alle spalle i fantasmi delle sconfitte passate e fare all-in, senza più assolutamente nulla da perdere.

La posta in palio trascende nettamente la singola cintura. Con l’attuale campione O’Shaquie Foster pronto a salire tra i leggeri, il titolo WBC fino a 59 kg rischia seriamente di restare vacante. Chi vincerà stanotte potrebbe essere promosso campione assoluto, riportando il tricolore sul tetto del mondo.

Servono grinta, cuore e quella fame che solo le grandissime imprese sanno accendere. Magnesi ha il dovere morale di crederci fino all’ultimo round, trasformando l’impresa impossibile in storia pura per il nostro movimento.