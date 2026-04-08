Italia Boxing Team a Helsinki per il Gee Bee Boxing Tournament 2026: 13 azzurri in gara

De Carolis e Russo hanno selezionato 8 atleti elite maschili e 5 femminili per la kermesse finlandese in programma alla Helsinki Sports Hall dal 9 al 12 aprile. La spedizione è partita oggi da Fiumicino
L’Italia del pugilato è in volo verso il Nord Europa. La nazionale azzurra ha lasciato oggi, 8 aprile, l’aeroporto di Fiumicino alla volta di Helsinki, dove dal 9 al 12 aprile andrà in scena il Gee Bee Boxing Tournament 2026, storica kermesse internazionale ospitata dalla Helsinki Sports Hall.
A comporre la spedizione italiana sono 8 pugili elite maschili e 5 elite femminili, selezionati dal Direttore Tecnico Giovanni De Carolis e dal Responsabile Tecnico Clemente Russo.
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Gli azzurri elite maschili convocati
|Peso
|Atleta
|Società
|50 kg
|Alessio Camiolo
|Fiamme Oro
|55 kg
|Badr Eddine Bouraouia
|Boxe Bizzarro
|60 kg
|Tiziano Alciati
|Sparta Pugilato
|70 kg
|Fabio Smedile
|Esercito
|75 kg
|Nicolò Vettore
|Ultimo Round Boxe
|80 kg
|Christian Sarsilli
|Carabinieri
|85 kg
|Marvin Ghilarducci
|Boxe Salvemini
|+90 kg
|Dorsen Mateo Olatoutou Meliho
|Boxe Pinetamare
Le azzurre elite femminili convocate
|Peso
|Atleta
|Società
|48 kg
|Chiara Mosetti
|Colleferro Boxe
|51 kg
|Michel Nicol Vescovini
|Reggiana Boxe Gino Bondavalli
|54 kg
|Sirine Charaabi
|Fiamme Oro
|57 kg
|Madalina Grabucea
|Centro Arti Marziali Pavia
|60 kg
|Ginevra Muzzi
|Cona Boxe
Lo staff tecnico
La delegazione è completata dallo staff tecnico composto da Clemente Russo (Tecnico Responsabile), Giuseppe Perugino (Tecnico) e Marco Celli (Arbitro).