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Federazioni Pugilato

Italia Boxing Team a Helsinki per il Gee Bee Boxing Tournament 2026: 13 azzurri in gara

Franz Monaco
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Boxe russo

De Carolis e Russo hanno selezionato 8 atleti elite maschili e 5 femminili per la kermesse finlandese in programma alla Helsinki Sports Hall dal 9 al 12 aprile. La spedizione è partita oggi da Fiumicino

L’Italia del pugilato è in volo verso il Nord Europa. La nazionale azzurra ha lasciato oggi, 8 aprile, l’aeroporto di Fiumicino alla volta di Helsinki, dove dal 9 al 12 aprile andrà in scena il Gee Bee Boxing Tournament 2026, storica kermesse internazionale ospitata dalla Helsinki Sports Hall.

A comporre la spedizione italiana sono 8 pugili elite maschili e 5 elite femminili, selezionati dal Direttore Tecnico Giovanni De Carolis e dal Responsabile Tecnico Clemente Russo.

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Gli azzurri elite maschili convocati

Peso Atleta Società
50 kg Alessio Camiolo Fiamme Oro
55 kg Badr Eddine Bouraouia Boxe Bizzarro
60 kg Tiziano Alciati Sparta Pugilato
70 kg Fabio Smedile Esercito
75 kg Nicolò Vettore Ultimo Round Boxe
80 kg Christian Sarsilli Carabinieri
85 kg Marvin Ghilarducci Boxe Salvemini
+90 kg Dorsen Mateo Olatoutou Meliho Boxe Pinetamare

Le azzurre elite femminili convocate

Peso Atleta Società
48 kg Chiara Mosetti Colleferro Boxe
51 kg Michel Nicol Vescovini Reggiana Boxe Gino Bondavalli
54 kg Sirine Charaabi Fiamme Oro
57 kg Madalina Grabucea Centro Arti Marziali Pavia
60 kg Ginevra Muzzi Cona Boxe

Lo staff tecnico

La delegazione è completata dallo staff tecnico composto da Clemente Russo (Tecnico Responsabile), Giuseppe Perugino (Tecnico) e Marco Celli (Arbitro).

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