Gee Bee Boxing 2026: Italia straordinaria a Helsinki con 1 oro, 4 argenti e 3 bronzi. Vettore campione nei 75 kg

Alla 44ª edizione del prestigioso torneo finlandese gli azzurri conquistano un medagliere ricchissimo. Vettore batte il svizzero Huber 5-0 in finale, quattro argenti per Bouraouia, Mosetti, Sarsilli e Ghilarducci. Bronzo per Vescovini e Muzzi

Si chiude con un bottino straordinario la spedizione italiana alla 44ª edizione del Gee Bee Boxing Tournament di Helsinki. Alla Helsinki Sports Hall, uno dei palcoscenici più prestigiosi del pugilato internazionale, gli azzurri hanno conquistato 1 oro, 4 argenti e 3 bronzi, in una delle migliori prestazioni collettive della storia recente dell’ITA Boxing in trasferta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’oro: Nicolò Vettore campione nei 75 kg

Il risultato più luminoso porta la firma di Nicolò Vettore (Ultimo Round Boxe), che nei 75 kg ha dominato la finale contro lo svizzero Huber con un netto 5-0, salendo sul gradino più alto del podio. In semifinale il veneziano aveva già demolito il norvegese Herniksen con lo stesso punteggio.

I quattro argenti azzurri

Badr Eddine Bouraouia (Boxe Bizzarro) nei 55 kg ha ceduto in finale all’americano Rodriguez per 0-5 dopo un percorso convincente. Chiara Mosetti (Colleferro Boxe) nei 48 kg femminili ha perso la finalissima contro la finlandese Myllimaki per 1-4, dopo aver superato in semifinale la francese Dalmeida per 3-2. Christian Sarsilli (Carabinieri) negli 80 kg si è arreso in finale al tedesco Schafer per 0-5, pur avendo eliminato in semifinale lo svedese Ejesum per 3-2. Marvin Ghilarducci (Boxe Salvemini) negli 85 kg ha ottenuto l’argento per PRSCI (infortunio dell’avversario) nella finale contro il francese Tadah, dopo aver vinto la semifinale contro il norvegese Ibrahim per 3-2.

I bronzi: Vescovini e Muzzi

Michel Nicol Vescovini (Reggiana Boxe Gino Bondavalli) nei 51 kg femminili e Ginevra Muzzi (Cona Boxe) nei 60 kg femminili hanno conquistato il bronzo dopo le rispettive sconfitte in semifinale contro la kazaka Adisheva (1-4) e la scozzese Mitchell (1-4).

Il riepilogo del cammino azzurro

9 aprile

54 kg F: Charaabi b. Tissell (SWE) 5-0

51 kg F: Vescovini b. Brooker (WAL) 4-1

80 kg M: Sarsilli b. Perrie (SCO) 4-1

+90 kg M: Meliho k.o. Delil (GER) 2-3

10 aprile

54 kg F: Charaabi k.o. Shekerbrkova (KAZ) 2-3

57 kg F: Grabucea k.o. Bennedbaek (DEN) 2-3

60 kg M: Alciati k.o. Devlin (SCO) 0-5

70 kg M: Smedile k.o. Botikali (GER) 0-5

11 aprile

80 kg M: Sarsilli b. Ejesum (SWE) 3-2

51 kg F: Vescovini k.o. Adisheva (KAZ) 1-4 — bronzo

48 kg F: Mosetti b. Dalmeida (FRA) 3-2

60 kg F: Muzzi k.o. Mitchell (SCO) 1-4 — bronzo

75 kg M: Vettore b. Herniksen (NOR) 5-0

85 kg M: Ghilarducci b. Ibrahim (NOR) 3-2

12 aprile — Finali

55 kg M: Bouraouia k.o. Rodriguez (USA) 0-5 — argento

48 kg F: Mosetti k.o. Myllimaki (FIN) 1-4 — argento

75 kg M: Vettore b. Huber (SUI) 5-0 — ORO

80 kg M: Sarsilli k.o. Schafer (GER) 0-5 — argento

85 kg M: Ghilarducci vs Tadah (FRA) PRSCI — argento

Il medagliere ITA Boxing

🥇 Oro: Nicolò Vettore (75 kg M) 🥈 Argento: Chiara Mosetti (48 kg F), Badr Bouraouia (55 kg M), Christian Sarsilli (80 kg M), Marvin Ghilarducci (85 kg M) 🥉 Bronzo: Michel Nicol Vescovini (51 kg F), Ginevra Muzzi (60 kg F)