Europei pugilato 2026, forfait per Martina Vassallo: problema fisico prima dell’esordio

L’azzurra non è potuta salire sul ring a Sofia contro la tedesca Maxi Kloetzer nella categoria fino a 51 kg. In gara oggi altri quattro italiani, tra cui Irma Testa.

Si chiude prima ancora di cominciare l’avventura di Martina Vassallo agli Europei 2026 di pugilato, in corso alla Asics Arena di Sofia, in Bulgaria. L’azzurra è stata costretta al forfait a causa di un problema fisico e non ha potuto disputare il match previsto contro la tedesca Maxi Kloetzer nella categoria fino a 51 kg.

Vassallo arrivava alla rassegna continentale dopo la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi del Mediterraneo, ma l’inconveniente fisico le ha impedito di effettuare il proprio esordio nel torneo.

Europei di pugilato, Kloetzer avanza per walkover

Il forfait dell’italiana consegna così il passaggio del turno per walkover a Maxi Kloetzer. La tedesca prosegue il proprio cammino nel tabellone dei 51 kg e attende ora l’esito della sfida tra l’ucraina Yaroslava Marynchuk e l’ungherese Laura Horvath.

Nella parte superiore del tabellone, la spagnola Laura Fuertes Fernandez affronterà invece la vincente del confronto tra l’irlandese Daina Moorehouse e la bulgara Zlatislava Chukanova.

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Europei 2026, oggi sul ring altri quattro azzurri

La giornata di Sofia proseguirà comunque con altri quattro pugili italiani impegnati. Tommaso Sciacca affronterà il bulgaro Diaz negli ottavi di finale dei 55 kg, mentre Chiara Mosetti sfiderà l’irlandese Sweeney negli ottavi dei 48 kg.

Negli ottavi dei 70 kg Gabriele Guidi Rontani se la vedrà con il padrone di casa Nedelchev. Nei 57 kg, invece, Irma Testa affronterà l’inglese Glynn nei sedicesimi di finale.