Mondiali strada Copenhagen 2026, Arese settimo nel miglio: miglior prestazione italiana

L’azzurro chiude in 3:54.37, personale su strada e miglior prestazione italiana sulla distanza. Oro al tedesco Robert Farken con 3:51.80. Nel pomeriggio le gare dei 5 km.

Pietro Arese chiude al settimo posto il miglio nella prima giornata dei Campionati Mondiali su strada di Copenhagen 2026. L’azzurro ferma il cronometro in 3:54.37, realizzando il proprio personale su strada e la miglior prestazione italiana sulla distanza.

Il primatista italiano dei 1500 metri resta nelle posizioni di testa per buona parte della gara. Anche dopo la stretta curva che introduce il rettilineo conclusivo Arese rimane in corsa per un piazzamento nelle zone alte della classifica, mentre davanti lo statunitense Yared Nuguse conduce fin dalle prime fasi.

Miglio maschile, Farken vince in 3:51.80

Negli ultimi cento metri è però il tedesco Robert Farken a prendere il comando e conquistare il successo in 3:51.80, tempo che vale il record nazionale e la seconda prestazione mondiale di sempre.

Alle sue spalle Nuguse chiude secondo in 3:52.33, mentre il lussemburghese Ruben Querinjean conquista il bronzo in 3:52.77. Per Querinjean arriva così un’altra medaglia internazionale dopo l’argento nei 3000 siepi agli Europei di Birmingham.

Arese, che all’aperto vanta un personale di 3:52.82, termina settimo in 3:54.37. Davanti all’azzurro chiudono anche il marocchino Essayi, il francese Szot, autore del record nazionale in 3:53.44, e l’australiano Hoare, che firma il primato d’Oceania in 3:53.65.

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Arese firma la miglior prestazione italiana sul miglio su strada

Per l’atleta delle Fiamme Gialle si trattava dell’esordio sul miglio in un percorso stradale. Il 3:54.37 diventa la miglior prestazione italiana, migliorando di oltre tre secondi il 3:57.41 realizzato da Giovanni Filippi nella prima edizione dei Mondiali su strada, disputata a Riga nel 2023.

Il tempo di Arese resta però superiore di appena 37 centesimi al limite necessario per l’omologazione come record italiano: per essere riconosciuta come primato nazionale la prestazione dovrà infatti essere pari o inferiore a 3:54.0.

Mondiali strada Copenhagen, nel pomeriggio i 5 km

La prima giornata dei Mondiali di Copenhagen prosegue oggi con le prove sui 5 chilometri, in programma alle 14:10 e alle 14:40. Tra gli uomini saranno al via per l’Italia Francesco Guerra (Carabinieri) e Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto).