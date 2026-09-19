Pugilato, Cristian Zara resta campione europeo dei pesi gallo: Contino ko al nono round

A Carbonia il campione continentale difende con successo la cintura superando Salvatore Contino per ko tecnico alla nona ripresa. L’evento organizzato da OPI82 nell’ambito delle celebrazioni per i 110 anni della FPI.
Cristian Zara si conferma campione europeo dei pesi gallo. Sul ring di Carbonia, nella serata di ieri, venerdì 18 settembre, il pugile ha difeso con successo il titolo continentale contro lo sfidante Salvatore Contino.
Il confronto si è concluso alla nona ripresa, quando Zara ha ottenuto la vittoria per ko tecnico, mantenendo così la cintura europea della categoria.
Zara batte Contino e conserva il titolo europeo
La sfida di Carbonia metteva di fronte il campione in carica e il suo sfidante italiano. Dopo otto round di combattimento, il match si è deciso nel nono, con il successo di Zara per KOT.
Per il campione arriva così una nuova conferma a livello continentale, con la difesa del titolo europeo dei pesi gallo.
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Evento OPI82 per i 110 anni della FPI
La riunione pugilistica è stata organizzata da OPI82 e rientra nel programma delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.