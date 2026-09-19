MotoGP Austria 2026, Martin in pole a Spielberg: Marquez secondo, Bezzecchi quarto

Il pilota Aprilia firma il miglior tempo in 1’27″917 e precede Marc Marquez per appena 15 millesimi. Acosta completa la prima fila, Bagnaia partirà settimo.
Jorge Martin conquista la pole position del Gran Premio d’Austria di MotoGP, quindicesima tappa del Mondiale 2026. Sul circuito di Spielberg lo spagnolo dell’Aprilia firma il miglior tempo in 1’27″917, precedendo di appena 15 millesimi Marc Marquez.
Il pilota Ducati chiude infatti secondo in 1’27″932, mentre Pedro Acosta completa la prima fila con la KTM grazie al crono di 1’27″988, a 71 millesimi dalla pole.
MotoGP Austria, Bezzecchi apre la seconda fila
La seconda fila sarà aperta da Marco Bezzecchi. L’italiano dell’Aprilia ottiene il quarto tempo in 1’28″166, precedendo Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse e Alex Marquez sulla Ducati Gresini.
Francesco “Pecco” Bagnaia scatterà invece dalla settima posizione. Il pilota Ducati ferma il cronometro sull’1’28″527 e condividerà la terza fila con Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo.
La quarta fila è composta da Johann Zarco, Brad Binder e Fermin Aldeguer.
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GP Austria MotoGP 2026, la griglia di partenza
1ª fila
1. Jorge Martin (ESP) – Aprilia – 1’27″917, media 178,04 km/h
2. Marc Marquez (ESP) – Ducati – 1’27″932
3. Pedro Acosta (ESP) – KTM – 1’27″988
2ª fila
4. Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia – 1’28″166
5. Ai Ogura (JPN) – Aprilia – 1’28″450
6. Alex Marquez (ESP) – Ducati – 1’28″473
3ª fila
7. Francesco Bagnaia (ITA) – Ducati – 1’28″527
8. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Ducati – 1’28″612
9. Fabio Quartararo (FRA) – Yamaha – 1’28″623
4ª fila
10. Johann Zarco (FRA) – Honda – 1’28″632
11. Brad Binder (RSA) – KTM – 1’28″729
12. Fermin Aldeguer (ESP) – Ducati – 1’28″862