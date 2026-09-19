Mondiali canoa polo 2026, Italia in semifinale: Svizzera battuta 3-1

Gli azzurri conquistano con un turno d’anticipo l’accesso tra le prime quattro a Duisburg. Decisiva la doppietta di Lampò nel finale. Nel pomeriggio lo scontro diretto con la Germania per il primo posto nel Gruppo O.

L’Italia maschile di canoa polo conquista con un turno d’anticipo la qualificazione alle semifinali dei Mondiali senior 2026 di Duisburg. Nel quarto incontro della seconda fase del Gruppo O, gli azzurri superano la Svizzera per 3-1 e si assicurano matematicamente un posto tra le prime quattro del torneo.

A una giornata dalla conclusione del girone, Italia e Germania sono appaiate al comando con 12 punti. Il primato verrà deciso nel confronto diretto in programma nel pomeriggio: ai tedeschi sarà sufficiente anche un pareggio grazie alla migliore differenza reti.

Italia-Svizzera 3-1, Lampò firma la doppietta decisiva

L’Italia passa in vantaggio nella prima frazione. Al 6’08” è Paolo Messina a realizzare la rete dell’1-0, risultato con cui gli azzurri vanno all’intervallo.

La Svizzera reagisce all’inizio della ripresa e trova il pareggio al 10’57” con Dario Stern. Nel finale, però, sale in cattedra Tommaso Gaetano Lampò: al 13’54” riporta avanti l’Italia, quindi al 18’40” completa la doppietta personale fissando il risultato sul definitivo 3-1.

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Mondiali canoa polo, Italia e Germania già qualificate

Nelle altre partite del Gruppo O la Germania ha battuto il Portogallo per 3-2, mentre la Nuova Zelanda si è imposta nettamente sulla Polonia per 5-1.

Con un solo turno ancora da disputare, Italia e Germania guidano quindi il raggruppamento a quota 12 e sono già certe della qualificazione alle semifinali. Alle loro spalle la Svizzera è terza con 4 punti, mentre Polonia e Nuova Zelanda sono a quota 3. Chiude il Portogallo con 1 punto.

Svizzera, Polonia, Nuova Zelanda e Portogallo non possono più raggiungere le prime due posizioni. Per gli azzurri resta ora da definire il piazzamento finale nel girone, che passerà dallo scontro diretto con la Germania.