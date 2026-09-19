Supercoppa di basket: oggi le finali a Tortona, il programma e come vederle

Oggi a Tortona si alza il sipario sulla stagione di basket maschile con le semifinali di Supercoppa, un vero test per valutare subito i roster per la prossima stagione.

Tortona e Venezia aprono le danze: parlano Vicenzutto e Spahija

La prima palla a due è fissata alle ore 17 alla Nova Arena, dove i padroni di casa del Derthona sfidano la Reyer Venezia. È un match molto sentito per i piemontesi, spinti dal pubblico e vogliosi di regalare un’altra soddisfazione al patron Gavio. Andrea Vicenzutto, assistente di Mario Fioretti, ha le idee chiare: «L’emozione e il senso di appartenenza per disputare questa competizione a casa nostra giocheranno un ruolo fondamentale come leva positiva». Il tecnico ricorda che l’impatto fisico sarà decisivo e ammette che, nonostante un precampionato segnato da intoppi, la serietà del gruppo ha tenuto alta la qualità in palestra.

Tortona gioca senza Paul Eboua, fermo per un guaio al polpaccio. Anche Venezia però conta gli assenti: Sir’Jabari Rice si è purtroppo fratturato il metatarso ed Erick Green non ci sarà.

L’allenatore Neven Spahija non si nasconde dietro un dito: «Non siamo ancora arrivati al punto dove vorremmo essere, ma l’impegno del gruppo non è in discussione». Senza la loro stella, i veneti si affidano all’esperienza di Ky Bowman e Jordan Parks.

Milano contro Virtus Bologna: la sfida infinita tra Poeta e Mumbrù

Il secondo incontro delle ore 19:45 mette di fronte Olimpia Milano e Virtus Bologna, la grande classica del nostro basket. Le due formazioni arrivano a questa semifinale per la settima volta di fila, a conferma di un dominio assoluto che dura ormai da anni.

Sulla panchina milanese, Peppe Poeta preferisce predicare calma. Ammette che la squadra è un po’ indietro di condizione, avendo fatto appena quattro allenamenti con il roster quasi al completo. «Cercheremo di dare il massimo contro una squadra competitiva come la Virtus, che ha già una chiara identità di gioco, basata su ritmo, velocità e tiro», spiega con molta onestà l’allenatore.

Sulla sponda emiliana, il nuovo coach Alex Mumbrù non svela le sue scelte sulle rotazioni, visto anche il forfait sicuro di Kevin Kokila.

Bologna arriva comunque da un precampionato solido, chiuso con 5 vittorie su 5 partite, e respira grande fiducia. Il tecnico carica i suoi ragazzi dicendo che vogliono competere alla pari con Milano e che la stagione vera comincia oggi.

Le due partite saranno visibili in diretta su LBA TV, Sky Sport Basket e Cielo, un bel banco di prova a una sola settimana dal via del campionato.

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