Mondiali di ginnastica acrobatica a Pesaro, azzurri in corsa: finali domani su Sportface TV

Dopo le prime due giornate restano tre possibilità di qualificazione per l’Italia. Domenica 20 settembre le finali in diretta su Volare TV alle 9.30 e alle 15.30

Entrano nella fase decisiva i Campionati Mondiali Junior e la World Youth Competition di ginnastica acrobatica alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Dopo le qualificazioni disputate giovedì 17 e venerdì 18 settembre, gli azzurri conservano tre possibilità di accesso alle finali, in programma domani, domenica 20 settembre, e trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La copertura inizierà alle ore 9.30 con la sessione mattutina, mentre il secondo blocco di finali sarà proposto a partire dalle ore 15.30.

Oggi, sabato 19 settembre, gli ultimi esercizi di qualificazione definiranno il quadro completo delle formazioni che si contenderanno le medaglie. L’Italia guarda soprattutto alla coppia femminile Junior, al trio femminile Youth e ai gruppi femminili Junior.

AcroPesaro 2026, il Mondiale debutta in Italia

La manifestazione iridata di ginnastica acrobatica si disputa per la prima volta in Italia. Nella giornata inaugurale sono stati presentati 145 esercizi, con formazioni provenienti da 33 nazioni e cinque continenti.

Ad accogliere le delegazioni è stato il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, che ha evidenziato il valore educativo e sociale dell’evento. Nell’organizzazione sono stati coinvolti anche il Liceo Marconi, l’Istituto Alberghiero Santa Marta e il Liceo Artistico Mengaroni, che ha realizzato il logo ufficiale di AcroPesaro 2026.

Il programma collaterale comprende i Pop Up Break Shows, aperti dall’esibizione di Solaria 90 e completati da spettacoli dedicati alla danza contemporanea, alla ginnastica ritmica, ai ritmi latini e all’hip hop.

Angiolicchio e Camani fuori dalla finale della coppia mista Youth

Il cammino italiano era cominciato con la prova di Simone Angiolicchio e Federica Camani nel dinamico della coppia mista Youth. I due azzurri avevano ottenuto 22,450 punti e la 24ª posizione.

Nella seconda giornata hanno completato la qualificazione con l’esercizio di equilibrio, valutato 20,610. Una caduta ha inciso sul risultato, portando il totale a 43,060 punti e impedendo alla coppia di accedere alla finale.

La direttrice tecnica nazionale Erica Loiacono ha comunque sottolineato l’importanza formativa di esperienze simili nelle categorie giovanili, utili per sviluppare resilienza, maturità e capacità di reagire agli errori in vista del successivo passaggio al livello Senior.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

D’Errico e Poerio all’11° posto nella coppia femminile Junior

Resta aperta la corsa alla finale per Sofia D’Errico e Camilla Poerio. La coppia femminile Junior ha ottenuto 26,800 punti nell’esercizio di equilibrio, chiudendo la prima prova all’11° posto nonostante una piccola imprecisione.

Le due azzurre affronteranno il dinamico con l’obiettivo di risalire la classifica e conquistare un posto tra le finaliste. «Gareggiare in casa è un’emozione grandissima perché sono venuti i nostri genitori, ma soprattutto anche i nostri amici dalla palestra e tutte le persone che ci supportano», hanno raccontato dopo il debutto.

Tre possibilità di finale per l’Italia a Pesaro

Nel trio femminile Youth hanno esordito nel dinamico Claudia Amatomaggio, Gaia Gammella Carelli e Chen Li, ottenendo 25,720 punti. Le azzurre torneranno in pedana oggi per l’esercizio di equilibrio, decisivo per completare la qualificazione.

Nella coppia femminile Youth, Ginevra Sophie Ludena Palma e Sofia Petroccione hanno totalizzato 25,400 punti nel balance. Una piccola imprecisione ha condizionato la prova, ma le due ginnaste avranno la possibilità di riscattarsi nel dinamico.

Le altre opportunità di qualificazione arrivano dai gruppi femminili Junior. Alice Cavalieri, Aurora Emily Giuliano e Giulia Meroni ripartono dai 25,910 punti ottenuti nel dinamico, risultato che al termine della prima giornata valeva il 25° posto.

Sofia Bersani, Martina Gamba e Maddalena Masi hanno invece chiuso la prima prova in 38ª posizione con 23,890 punti. Entrambi i trii dovranno completare il programma con l’esercizio di equilibrio.

Per Bersani, al debutto in una competizione iridata dopo un percorso iniziato nel 2025, la possibilità di gareggiare davanti a parenti e amici ha reso ancora più significativa l’esperienza. La ginnasta, impegnata nel ruolo di top, ha descritto come momento più coinvolgente la responsabilità delle posizioni e la sensazione di volare durante le figure in altezza.

Erica Loiacono: “In gara tutto può accadere”

La direttrice tecnica nazionale ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione in vista degli esercizi conclusivi. «La gara è così, sono due minuti in cui ti giochi tutto, però dietro c’è il lavoro di anni», ha spiegato Erica Loiacono.

«Abbiamo ancora un esercizio, quindi è bene rimanere tutti concentrati e impegnarsi, perché in gara tutto può accadere, nel bene e nel male. È importante rimanere uniti e sapere che chi ti sta accanto, tutti noi, tutti gli italiani e chi è a casa, conosce il loro valore».

Le classifiche internazionali dopo le prime due giornate

Israele guida le qualificazioni già concluse della coppia mista Youth con Oren Bar-Yoseph e Tali Brudsky, primi con 55,080 punti. Al comando anche la coppia maschile Junior formata da Gal Harel e Gilad Shiner, che ha totalizzato 55,390.

Tra i gruppi femminili Youth, le belghe Justine Bernus, Juliette De Beule e Roos Van Hulle occupano il primo posto dopo il dinamico con 27,700 punti. Alle loro spalle, distanti appena un decimo, ci sono le azere Firuza Gasimzada, Ayan Hajili e Aylin Mammadova.

Nei gruppi femminili Junior comandano provvisoriamente le israeliane Ofek Biran, Tom Levy Aizner e Romi Tal con 28,100 punti. Seguono a quota 28,000 le tedesche Neele Jansohn, Alisa Marahtanova e Malika Strack.

Finali di ginnastica acrobatica su Volare TV e Sportface TV

Le qualificazioni si completeranno oggi, sabato 19 settembre, alla Vitrifrigo Arena. Le finali iridate si disputeranno domani, domenica 20 settembre, con diretta integrale su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alla ginnastica.

La sessione mattutina comincerà alle ore 9.30, mentre le gare del pomeriggio prenderanno il via alle ore 15.30.