Mondiale U20 femminile, Italia nella storia: Corea del Sud battuta 3-1 e prima semifinale

Le Azzurrine di Nicola Matteucci superano la Corea del Sud nei quarti grazie alla doppietta di Karen Appiah e al gol di Paola Fadda. Il 23 settembre la semifinale contro la vincente di Spagna-Brasile.
L’Italia Under 20 femminile entra nella storia e conquista per la prima volta la semifinale del Mondiale di categoria. All’Arena Sosnowiec le Azzurrine di Nicola Matteucci battono 3-1 la Corea del Sud e si assicurano un posto tra le migliori quattro squadre del torneo.
Grande protagonista Karen Appiah, autrice di una doppietta, mentre la terza rete italiana porta la firma di Paola Fadda. Per la Corea del Sud a segno Haeun.
Italia-Corea del Sud 3-1, Appiah apre le marcature
L’Italia sblocca il quarto di finale al 16′ con Appiah, portandosi sull’1-0. La Corea del Sud riesce però a riequilibrare la partita nel finale del primo tempo, trovando il pareggio al 43′ con Haeun.
Le Azzurrine reagiscono immediatamente dopo l’intervallo. Al 48′ è ancora Appiah a trovare la via del gol, completando la propria doppietta personale e riportando avanti l’Italia.
La rete che mette al sicuro la qualificazione arriva al 63′: Fadda firma il 3-1 che resterà il risultato definitivo e consegna alla Nazionale italiana una storica semifinale mondiale.
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Mondiale U20 femminile, Italia in semifinale il 23 settembre
Il cammino delle Azzurrine proseguirà il 23 settembre. L’Italia attende ora di conoscere la propria avversaria, che uscirà dal quarto di finale tra Spagna e Brasile.
Per la selezione di Matteucci si tratta di un risultato senza precedenti: mai prima d’ora l’Italia U20 femminile era riuscita a raggiungere le semifinali del Mondiale di categoria.
Italia-Corea del Sud 3-1, tabellino e formazioni
ITALIA-COREA DEL SUD 3-1
Marcatori: 16′, 48′ Appiah (I), 43′ Haeun (C), 63′ Fadda (I).
ITALIA (5-3-2): Belli; Venturelli, Cocino, Gallo (80′ Bressan), Tosello (61′ Consolini), Lombardi; Cherubini, Fadda (80′ Langella), Catena (68′ Sciabica); Pellegrino Cimò (61′ Galli), Appiah. Ct Nicola Matteucci.
COREA DEL SUD (4-3-3): Kim Chaebeen; Yoon Ahyeong, Cheon Siwoo (82′ Park Jiyu), Jung Dabin (C), Nam Seungeun; Han Minseo, Jin Hyerin (66′ Baek Seoyeong), Beom Yeju (46′ Park Juha); Lee Haeun (90’+1′ Shin Jeeyun), Lee Haeun (66′ Choi Juhong), Jo Hyeyoung.