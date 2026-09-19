Europei boxe 2026, Sciacca eliminato agli ottavi nei 55 kg

L’azzurro si ferma al secondo turno della rassegna continentale di Sofia. Javier Ibanez Diaz, cubano di nascita ma ora rappresentante della Bulgaria, si impone con verdetto unanime e vola ai quarti.
Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Tommaso Sciacca agli Europei 2026 di boxe, in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria.
L’azzurro, impegnato nella categoria dei 55 kg, è stato sconfitto al secondo turno da Javier Ibanez Diaz, pugile nato a Matanzas, a Cuba, ma attualmente in gara per la Bulgaria.
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Sciacca fuori agli ottavi, Diaz avanza ai quarti
Il confronto si è chiuso con un verdetto unanime in favore di Ibanez Diaz, che conquista così l’accesso ai quarti di finale del torneo continentale.
Per Sciacca termina quindi agli ottavi l’avventura europea nella categoria fino a 55 kg.