World Climbing Series Speed, argento per Randi-Ponzinibio a Chongqing: record italiani per Randi e Zurloni

La coppia azzurra chiude seconda nella staffetta mista, mentre Zurloni-Colli terminano al quarto posto. Nuovi primati nazionali per Giulia Randi in 6″39 e Matteo Zurloni in 4″93. Domenica le staffette maschile e femminile.

Un argento, un quarto posto e due nuovi record italiani per la Speed azzurra nella World Climbing Series di Chongqing. Al Datianwan Stadium, in Cina, Giulia Randi e Francesco Ponzinibio conquistano il secondo posto nella staffetta mista, mentre Matteo Zurloni e Beatrice Colli chiudono ai piedi del podio.

Per l’Italia è un’altra giornata positiva dopo il bronzo ottenuto venerdì da Randi nella prova individuale. A completare il bilancio arrivano i nuovi primati nazionali firmati proprio da Randi, scesa a 6″39, e da Zurloni, autore di 4″93.

Staffetta mista, entrambe le coppie italiane superano le qualifiche

Le due formazioni azzurre avevano iniziato la giornata conquistando entrambe un posto nella fase a eliminazione diretta.

Italia 1, composta da Matteo Zurloni e Beatrice Colli, aveva terminato le qualifiche in sesta posizione con il tempo complessivo di 12″05. Subito alle loro spalle Italia 2, formata da Francesco Ponzinibio e Giulia Randi, settima in 12″09.

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Randi e Zurloni firmano due nuovi record italiani

Le semifinali hanno regalato anche il confronto diretto tra le due coppie italiane per l’accesso alla finale per l’oro.

Giulia Randi ha completato la propria frazione in 6″39, stabilendo il nuovo record italiano femminile, mentre Francesco Ponzinibio ha chiuso in 5″11. Italia 2 ha così fermato il cronometro sul tempo complessivo di 11″51, guadagnandosi la finale per il primo posto.

Nell’altra formazione Matteo Zurloni ha invece fatto segnare 4″93, nuovo primato nazionale maschile. Beatrice Colli ha completato la sua prova in 6″63, per un tempo complessivo di 11″57.

Randi-Ponzinibio d’argento, Zurloni-Colli quarti

Nella finale per l’oro Randi e Ponzinibio hanno affrontato i cinesi Yuju Mou e Yongzhi Ling. La coppia di casa si è imposta, lasciando agli azzurri una medaglia d’argento che rappresenta per Randi il secondo podio in due giorni dopo il bronzo della prova individuale.

Nel corso della stagione l’azzurra aveva già ottenuto anche un argento a Chamonix.

Nella finale per il terzo posto, invece, Zurloni e Colli hanno sfidato i francesi Jérôme Morel e Capucine Viglione. Il bronzo è andato alla formazione transalpina, con l’Italia che ha terminato così al quarto posto.

Chongqing, domenica le staffette maschile e femminile

La tappa cinese della World Climbing Series Speed proseguirà domenica 20 settembre con le competizioni a squadre maschili e femminili.

Nella staffetta femminile l’Italia schiererà Giulia Randi e Beatrice Colli. Due invece le formazioni maschili: Matteo Zurloni e Luca Robbiati, oltre a Ludovico Fossali e Francesco Ponzinibio.

Le qualifiche femminili inizieranno alle 4:45 italiane, mentre quelle maschili sono previste dalle 6:30. Le finali scatteranno alle 13:00 e saranno trasmesse in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO.