MotoGP Austria 2026, Martin vince la Sprint e vola in testa al Mondiale: Acosta cade nel finale

Dopo la pole position, lo spagnolo dell’Aprilia conquista anche la Sprint Race di Spielberg e sale a 286 punti, tre in più di Marc Marquez. Bezzecchi terzo, Bagnaia sesto.

Jorge Martin completa un sabato perfetto al Gran Premio d’Austria 2026. Dopo aver conquistato la pole position, lo spagnolo dell’Aprilia si aggiudica anche la Sprint Race di Spielberg, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, approfittando della caduta di Pedro Acosta nel finale.

Martin taglia il traguardo in 20’57″387, alla media di 174,3 km/h, precedendo di 1″026 Marc Marquez sulla Ducati. Il successo permette al pilota Aprilia di portarsi anche al comando della classifica iridata con 286 punti, tre in più dello stesso Marquez.

Acosta cade a tre giri dalla fine, Martin ne approfitta

La grande delusione della Sprint è Pedro Acosta. Il pilota KTM aveva gestito la gara al comando, ma a tre giri dalla bandiera a scacchi è scivolato in curva 2, perdendo la possibilità di conquistare la vittoria.

Martin ha così trovato strada libera verso il successo, mentre Marc Marquez ha concluso in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio è salito Marco Bezzecchi con l’altra Aprilia, a 1″675 dal vincitore.

Quarto posto per Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, seguito da Alex Marquez sulla Ducati Gresini. Francesco Bagnaia ha terminato la Sprint in sesta posizione, mentre Fabio Di Giannantonio ha chiuso decimo.

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MotoGP Austria 2026, l’ordine d’arrivo della Sprint

1. Jorge Martin (ESP) – Aprilia – 20’57″387, media 174,3 km/h

2. Marc Marquez (ESP) – Ducati – +1″026

3. Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia – +1″675

4. Ai Ogura (JPN) – Aprilia – +3″495

5. Alex Marquez (ESP) – Ducati – +4″447

6. Francesco Bagnaia (ITA) – Ducati – +5″142

7. Johann Zarco (FRA) – Honda – +5″895

8. Fermin Aldeguer (ESP) – Ducati – +6″810

9. Brad Binder (RSA) – KTM – +7″233

10. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Ducati – +9″228

Classifica MotoGP 2026, Martin nuovo leader

Con la vittoria nella Sprint, Martin sale in testa al Mondiale con 286 punti e supera Marc Marquez, fermo a quota 283. Bezzecchi consolida la terza posizione con 248 punti, mentre Di Giannantonio resta quarto a 223.

Classifica piloti:

1. Jorge Martin (ESP) – 286 punti

2. Marc Marquez (ESP) – 283

3. Marco Bezzecchi (ITA) – 248

4. Fabio Di Giannantonio (ITA) – 223

5. Ai Ogura (JPN) – 209

6. Pedro Acosta (ESP) – 209

7. Raul Fernandez (ESP) – 199

8. Alex Marquez (ESP) – 158

9. Francesco Bagnaia (ITA) – 147

10. Fermin Aldeguer (ESP) – 107

Classifica costruttori MotoGP

Tra i costruttori resta davanti la Ducati con 412 punti, ma l’Aprilia è ormai a sole due lunghezze.

Classifica costruttori:

1. Ducati – 412 punti

2. Aprilia – 410

3. KTM – 251

4. Honda – 137

5. Yamaha – 84