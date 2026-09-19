Mondiali corsa su strada 2026, Amebaw domina i 5 km a Copenhagen

L’etiope, favorita della vigilia, conquista il titolo mondiale in 14:41 dopo aver staccato nel finale la keniana Caroline Gitonga. Bronzo e record oceanico per l’australiana Rose Davies. Nessuna italiana al via.

Likina Amebaw conquista il titolo nei 5 km ai Mondiali 2026 di corsa su strada, la rassegna organizzata da World Athletics dedicata alle specialità su asfalto. L’etiope, indicata come principale favorita alla vigilia, rispetta il pronostico sulle strade di Copenhagen chiudendo la prova in 14:41.

La 28enne arrivava all’appuntamento danese dopo il successo nei 5000 metri agli Ultimate Championship di Budapest, dove aveva staccato le avversarie già a metà gara involandosi da sola verso la vittoria.

Amebaw stacca Gitonga nel finale e conquista l’oro

Anche a Copenhagen Amebaw ha imposto fin dalle prime battute un ritmo sostenuto, contribuendo progressivamente a selezionare il gruppo. Dopo tre chilometri davanti sono rimaste soltanto l’etiope e la keniana Caroline Gitonga.

La svolta è arrivata nella parte conclusiva della prova: in prossimità del triangolo rosso Amebaw ha piazzato un deciso cambio di ritmo, riuscendo a staccare la rivale e ad andare a prendersi il titolo mondiale.

L’etiope, già vincitrice dei 5000 metri all’ultimo Golden Gala, ha concluso in 14:41, a 18 secondi dal proprio primato personale realizzato lo scorso 31 dicembre a Valencia. Proprio sulle strade della città spagnola aveva inoltre vinto l’anno precedente la mezza maratona con il tempo di 1h04:44.

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Gitonga argento, Davies conquista il bronzo con record oceanico

Alle spalle della nuova campionessa mondiale, Caroline Gitonga ha conquistato la medaglia d’argento in 14:48. Terza posizione per l’australiana Rose Davies, capace di chiudere in 14:50 stabilendo il nuovo record oceanico.

Davies ha guadagnato il podio negli ultimi cento metri, superando la sudafricana Tayla Kavanagh, quarta in 14:51, e l’etiope Aleshign Baweke, quinta con il tempo di 14:53.

Marta Garcia migliore europea, nessuna italiana in gara

La prima atleta europea al traguardo è stata la spagnola Marta Garcia, sesta in 14:59.

Nessuna italiana ha preso parte alla gara. Micol Majori ha infatti rinunciato negli ultimi giorni a causa di un problema fisico. A metà agosto l’azzurra aveva conquistato il bronzo nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, gara vinta dall’italiana Nadia Battocletti.