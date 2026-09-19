Mondiali ginnastica artistica 2026, i pre-convocati dell’Italia: torna Asia D’Amato

La rassegna iridata si svolgerà a Rotterdam dal 17 al 25 ottobre e metterà in palio i primi pass verso Los Angeles 2028. Casella e Cocciaro hanno depositato alla FIG le liste provvisorie delle Nazionali azzurre.

Manca meno di un mese ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 25 ottobre. La rassegna iridata aprirà ufficialmente il quadriennio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e assegnerà già i primi pass olimpici: le tre nazionali sul podio nella gara a squadre garantiranno al proprio Paese la qualificazione con largo anticipo.

Come stabilito dalle norme internazionali, a quattro settimane dall’inizio dell’appuntamento i Direttori Tecnici devono trasmettere alla FIG un elenco di pre-convocati. Le scelte restano comunque provvisorie e potranno essere modificate fino all’ultimo in funzione della condizione e dello stato di forma degli atleti.

Italia femminile, ritorna Asia D’Amato

Per la Nazionale femminile il DT Enrico Casella ha inserito nella lista Asia D’Amato, pronta a rientrare dopo aver saltato gli Europei di agosto per l’infortunio riportato in seguito a una caduta ai Campionati Assoluti.

Confermata anche Manila Esposito, reduce dal titolo europeo al corpo libero e dall’argento nella prova a squadre conquistati a Zagabria. Tra le pre-convocate c’è inoltre Giulia Perotti, protagonista di una seconda parte di Europeo in crescita e capace di salire sul podio alle parallele asimmetriche.

Completano il quintetto July Marano e Sofia Tonelli, quest’ultima di ritorno dopo le buone indicazioni offerte ai Giochi del Mediterraneo.

Non figura invece nell’elenco Elisa Iorio, argento alle parallele nella rassegna continentale croata. Assente anche Angela Andreoli, già non impiegata a Taranto, mentre Alice D’Amato tornerà alle competizioni direttamente nel corso del prossimo anno dopo l’operazione alla spalla affrontata in primavera.

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Italia maschile, Cocciaro punta su esperienza e giovani

Sul fronte maschile, il DT Giuseppe Cocciaro ha indicato sei ginnasti. Tra questi c’è Gabriele Targhetta, fresco campione europeo al cavallo con maniglie, insieme al generalista Yumin Abbadini.

Spazio anche ai giovani Simone Speranza e Riccardo Villa, oltre ai più esperti Matteo Levantesi, già finalista mondiale alle parallele pari, e Mario Macchiati.

Restano al momento fuori dalla selezione Tommaso Brugnami, quarto al volteggio nella scorsa edizione dei Mondiali, e lo specialista della sbarra Carlo Macchini.

I pre-convocati dell’Italia per i Mondiali di Rotterdam

Squadra femminile:

Asia D’Amato

Manila Esposito

Giulia Perotti

July Marano

Sofia Tonelli

Squadra maschile:

Yumin Abbadini

Mario Macchiati

Simone Speranza

Riccardo Villa

Gabriele Targhetta

Matteo Levantesi