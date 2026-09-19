Mondiali canoa polo 2026, Italia ko con la Germania: in semifinale c’è la Gran Bretagna

Prima sconfitta nella seconda fase per gli azzurri, già qualificati insieme ai tedeschi. La Germania si impone 5-3 e chiude il Gruppo O a punteggio pieno. Domenica 20 settembre Italia-Gran Bretagna per un posto in finale.
Prima sconfitta nella seconda fase per l’Italia maschile ai Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso a Duisburg. In uno scontro diretto ormai ininfluente ai fini della qualificazione alle semifinali, gli azzurri vengono battuti 5-3 dalla Germania.
Entrambe le squadre avevano infatti già conquistato aritmeticamente l’accesso tra le prime quattro. Il successo permette ai padroni di casa di chiudere il Gruppo O al primo posto con 15 punti, mentre l’Italia termina seconda a quota 12.
Mondiali canoa polo, Italia-Gran Bretagna in semifinale
Le semifinali della rassegna iridata sono in programma domenica 20 settembre a partire dalle 10:20. La Germania affronterà la Francia, mentre l’Italia se la vedrà con la Gran Bretagna per conquistare un posto nella finale.
Negli altri incontri dell’ultima giornata del girone, la Nuova Zelanda ha battuto il Portogallo 4-2, mentre la Svizzera ha superato la Polonia per 7-3.
Alle spalle di Germania e Italia, qualificate alle semifinali, la Svizzera chiude terza con 7 punti, seguita dalla Nuova Zelanda a 6, dalla Polonia a 3 e dal Portogallo a 1. Le ultime quattro formazioni proseguiranno il torneo nelle gare di piazzamento.
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Germania-Italia 5-3, azzurri sempre in partita
La Germania sblocca il punteggio dopo 3’19” con Leon Max Paul Konrad, ma la risposta dell’Italia è immediata: a 4’04” Tommaso Gaetano Lampò firma l’1-1.
I tedeschi tornano avanti dopo 5’07” con René Kirchhoff, prima del nuovo pareggio azzurro realizzato da Paolo Messina a 6’02”. A 6’48” Konrad trova la seconda marcatura personale e manda la Germania all’intervallo sul 3-2.
Nella ripresa l’Italia riesce ancora a riequilibrare la sfida grazie ad Alessandro Schiano Di Cola, a segno dopo 11’08”. I padroni di casa, però, rimettono la testa avanti al 13’54” ancora con Konrad, autore della tripletta personale.
A 19’24” Erik Beukenbusch realizza infine la rete che fissa il risultato sul definitivo 5-3.