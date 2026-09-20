Europei boxe 2026, Saraiello eliminata agli ottavi nei 70 kg

L’azzurra si ferma contro la russa Nadezhda Golubeva nella rassegna continentale di Sofia. Decisivo anche un conteggio in piedi subito nella seconda ripresa.
Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Chiara Saraiello agli Europei 2026 di boxe, in corso a Sofia, in Bulgaria. Nella categoria fino a 70 kg, l’azzurra viene superata dalla russa Nadezhda Golubeva e saluta così la competizione continentale.
Golubeva prende il comando nel primo round
Fin dalle prime battute l’angolo italiano prova a guidare Saraiello, chiamata però soprattutto a contenere la pressione portata a corta distanza dalla sua avversaria.
Golubeva attacca con grande intensità, pur senza essere sempre precisa, mentre l’azzurra trascorre buona parte della prima ripresa sulla difensiva. I cinque giudici assegnano così unanimemente il round alla russa con il punteggio di 10-9.
Conteggio in piedi per Saraiello nella seconda ripresa
L’italiana cambia atteggiamento all’inizio del secondo round, mostrandosi più propositiva e riuscendo a mettere a segno alcuni colpi, oltre a limitare meglio le iniziative di Golubeva.
A metà ripresa arriva però l’episodio che indirizza definitivamente il confronto. Una combinazione della russa costringe Saraiello al conteggio in piedi, permettendo a Golubeva di conquistare il round con un 10-8 unanime sui cinque cartellini.
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Saraiello ci prova fino alla fine, Golubeva passa il turno
Con un margine ormai ampio da recuperare, nella terza frazione Saraiello continua a cercare con generosità uno spazio nella guardia della rivale, senza però riuscire a riaprire il match.
Al termine delle tre riprese il verdetto premia Golubeva: i cartellini finali recitano due 30-26 e tre 30-25 in favore della pugile russa.