Mondiali canoa polo 2026, Italia femminile settima: Cina Taipei battuta 4-3 all’overtime

Le azzurre chiudono la rassegna iridata di Duisburg con una vittoria in rimonta. Decisivo ai supplementari il gol di Giorgia Damonte dopo la doppietta di Chiara Trevisan.
L’Italia femminile chiude con una vittoria il proprio percorso ai Mondiali 2026 di canoa polo, in corso a Duisburg. Nella finale per il settimo posto, le azzurre superano Cina Taipei per 4-3 ai tempi supplementari, completando una rimonta iniziata nella seconda parte della gara.
Cina Taipei avanti 2-1 all’intervallo
È la formazione asiatica a sbloccare il risultato al 3’25” con Chien Chi-Yun. L’Italia riesce a trovare il pareggio al 9’51” grazie a Chiara Trevisan, ma praticamente allo scadere della prima frazione, al 9’59”, Yan Siou-Hua riporta avanti Cina Taipei.
Le squadre vanno così all’intervallo sul 2-1 in favore delle asiatiche.
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Trevisan e Lago firmano la rimonta azzurra
Nella ripresa Cina Taipei allunga al 12’36” ancora con Yan Siou-Hua, che completa la propria doppietta personale e porta il punteggio sull’1-3.
L’Italia reagisce e riapre la partita al 14’50” con la seconda rete di Chiara Trevisan. Poco più tardi, al 16’57”, Maddalena Lago realizza il gol del 3-3 che manda la sfida ai tempi supplementari.
Damonte decide ai supplementari
Il punto decisivo arriva al 24’55”. A firmarlo è Giorgia Damonte, che realizza la rete del definitivo 4-3 e consegna all’Italia il settimo posto nella rassegna iridata.