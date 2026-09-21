Europei boxe 2026, Canonico eliminato agli ottavi nei 60 kg: Bazeyan vince 5-0

L’azzurro si ferma a Sofia dopo il successo all’esordio contro Rahal. L’armeno, già bronzo agli ultimi Europei e ai Mondiali IBA 2025, si impone con verdetto unanime.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Giuseppe Canonico agli Europei 2026 di boxe, in corso alla Asics Arena di Sofia, in Bulgaria. Nella categoria fino a 60 kg, il trentenne azzurro viene eliminato dall’armeno Artur Bazeyan con verdetto unanime per 5-0.

Canonico arrivava al secondo turno dopo il netto successo all’esordio contro l’israeliano Rahal, superato 5-0. Questa volta, però, l’italiano si è trovato davanti un avversario di maggiore esperienza internazionale: Bazeyan aveva già conquistato il bronzo agli ultimi Europei e ai Mondiali IBA dello scorso anno.

Canonico parte bene, poi Bazeyan prende il controllo

L’incontro comincia con un buon approccio dell’azzurro, efficace nei primi secondi soprattutto con il jab sinistro. Bazeyan riesce però rapidamente a prendere il centro del ring e a imporre il proprio ritmo.

L’armeno aumenta la pressione nel corso della prima ripresa, alternando combinazioni al volto e al corpo e costringendo Canonico a lavorare soprattutto in fase difensiva. Al termine del round tutti i giudici premiano Bazeyan.

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Bazeyan aumenta la pressione nel secondo round

Il copione non cambia nella seconda frazione. Bazeyan continua a spingere, trovando con efficacia soprattutto il gancio destro e mostrando maggiore incisività nel combattimento a corta distanza.

Canonico prova a reagire, ma fatica a sottrarsi alla pressione dell’avversario e in più occasioni viene costretto alle corde. Dopo i primi sei minuti i cartellini sono ormai saldamente dalla parte dell’armeno, che nella terza ripresa gestisce il vantaggio fino al verdetto finale.

Bazeyan si impone così con un 5-0 unanime: tre giudici assegnano il match con il punteggio di 30-27, gli altri due con il 29-28.

Europei boxe, nel pomeriggio altri quattro azzurri nei quarti

Il programma pomeridiano vedrà impegnati altri due italiani nei rispettivi quarti di finale. Marvin Ghilarducci affronterà il croato Gabric nella categoria fino a 85 kg, mentre Gabriele Guidi Rontani sfiderà l’irlandese McConnell nei 70 kg.

Hanno già conquistato l’accesso ai quarti anche Chiara Mosetti, attesa dalla polacca Krysztoforska nei 48 kg, e Sirine Charaabi, che nei 54 kg affronterà la russa Kool.