Women’s Champions League 2026/27, debutto per Juventus, Inter e Roma: calendario e prime sfide

La fase campionato prende il via il 22 e 23 settembre. Inter-Häcken e Juventus-Benfica aprono il cammino delle italiane, poi toccherà alla Roma sul campo dell’OH Leuven. Per la prima volta tre squadre italiane insieme nella massima competizione europea.

Si apre la fase campionato della UEFA Women’s Champions League 2026/27, con tre squadre italiane pronte a iniziare il proprio percorso europeo. Juventus, Roma e Inter saranno contemporaneamente al via della massima competizione continentale femminile, un passaggio significativo per il movimento italiano.

La prima giornata si disputerà tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Inter e Juventus debutteranno in casa, mentre la Roma inizierà la propria avventura europea in Belgio.

Women’s Champions League, Inter-Häcken apre il programma delle italiane

La prima squadra italiana a scendere in campo sarà l’Inter, impegnata martedì 22 settembre alle 18:45 contro l’Häcken al Brianteo di Monza.

Le nerazzurre di David Sassarini arrivano alla fase campionato dopo aver superato i preliminari eliminando il Wolfsburg, due volte campione d’Europa, al termine di una sfida decisa ai rigori.

L’avversaria del debutto è già conosciuta: nella scorsa stagione l’Häcken aveva eliminato l’Inter negli ottavi della Women’s Europa Cup, prima di vincere il trofeo. A pochi mesi di distanza le due squadre si ritrovano, questa volta in Champions League.

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Juventus-Benfica all’Allianz Stadium

Sempre martedì 22 settembre, ma alle 21:00, toccherà alla Juventus, che ospiterà il Benfica all’Allianz Stadium.

Le bianconere hanno conquistato l’accesso alla fase campionato superando il St. Pölten nei preliminari e ritroveranno un’avversaria già affrontata nella precedente edizione.

Un anno fa, sempre a Torino e sempre nella prima giornata, la Juventus riuscì a imporsi per 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Cecilia Salvai. La sfida con il Benfica tornerà quindi ad aprire il cammino europeo bianconero, questa volta in una cornice particolare come quella dell’Allianz Stadium.

Roma in Belgio contro l’OH Leuven

La terza italiana in campo sarà la Roma. Le campionesse d’Italia esordiranno mercoledì 23 settembre alle 18:45 sul terreno dell’OH Leuven, al King Power at Den Dreef Stadion.

Le giallorosse hanno ottenuto direttamente l’accesso alla fase campionato grazie alla conquista dello scudetto e iniziano il nuovo percorso europeo sotto la guida di Gianpiero Piovani.

Anche in questo caso si tratta di una sfida già vista recentemente: Roma e Leuven si erano affrontate in Belgio nella scorsa edizione della competizione, chiudendo sull’1-1.

Dopo il debutto contro il Leuven, il calendario della Roma proporrà subito altri due appuntamenti di grande livello contro Barcellona e Chelsea.

Women’s Champions League 2026/27, come funziona il nuovo format

La competizione prevede una classifica unica e sei partite per ogni squadra, distribuite tra tre gare casalinghe e tre in trasferta.

Al termine della fase campionato, le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti di finale. Le squadre comprese tra la quinta e la dodicesima posizione dovranno invece disputare gli spareggi per conquistare un posto nella fase successiva.

La League Phase si concluderà nel mese di dicembre, prima dell’inizio della parte a eliminazione diretta. La finale della Women’s Champions League 2026/27 è prevista a Varsavia tra il 28 e il 30 maggio 2027.

Prima giornata, il programma delle squadre italiane

Martedì 22 settembre

18:45 – Inter-Häcken

21:00 – Juventus-Benfica

Mercoledì 23 settembre

18:45 – OH Leuven-Roma