Formula 1, GP Azerbaigian di sabato 26 settembre: ecco perché si corre un giorno prima

Il weekend di Baku viene anticipato di 24 ore per evitare la coincidenza con il 27 settembre, Giornata del Ricordo in Azerbaigian dedicata ai caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.
Il Gran Premio d’Azerbaigian cambia eccezionalmente collocazione nel calendario del weekend e si disputerà sabato 26 settembre, anziché nella tradizionale giornata di domenica.
L’intero programma di Baku è stato infatti anticipato di 24 ore su richiesta delle autorità locali e degli organizzatori, per evitare la concomitanza con domenica 27 settembre.
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GP Azerbaigian, perché si corre di sabato
Il 27 settembre in Azerbaigian ricorre la Giornata del Ricordo (Anım Günü), istituita per commemorare i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.
La natura solenne della ricorrenza è stata ritenuta incompatibile con i festeggiamenti e l’atmosfera legati a un grande evento sportivo. Da qui la richiesta di modificare il consueto programma del fine settimana, accolta dalla Formula 1.
Formula 1 a Baku: prove giovedì, qualifiche venerdì
Il cambiamento riguarda quindi tutte le sessioni del weekend. Le prove libere si svolgeranno giovedì, le qualifiche venerdì e la gara sabato 26 settembre.
Una soluzione insolita per la Formula 1, adottata per rispettare la ricorrenza nazionale prevista in Azerbaigian nella giornata successiva.